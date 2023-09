Botenträger für Energie

Fragen Sie Professor Schunk: Der bekannte Arzt aus Gotha erklärt, was das Vitamin B1 bewirkt und wie es überhaupt entdeckt wurde.

Das Thiamin (Vitamin B1) ist für den Kohlenhydrat- und Fettstoffwechsel unentbehrlich. Es unterstützt bestimmte Eiweiße (Enzyme) dabei, ihre Aufgaben zu erfüllen. Daher bezeichnet man es auch als Coenzym. Darüber hinaus wirkt Vitamin B1 an der Energiegewinnung aus der Nahrung mit. Der tägliche Bedarf am Vitamin liegt bei 1,0 bis 1,1 Milligramm.

Thiamin wurde 1912 als erstes Vitamin von Casimir Funk entdeckt, der eine Mangelkrankheit bei Plantagen- und Minenarbeitern in Ostasien untersuchte und auf diese stickstoffhaltige organische Verbindung stieß, die half, die Symptome der Erkrankung zu lindern. Thiamin-Mangel äußert sich in Ödemen, Nervenlähmungen, Herzinsuffizienz sowie Störungen im Gehirn. In der Schwangerschaft und Stillzeit besteht erhöhter Bedarf.

Alkoholiker leiden oft an Mangel von Vitamin B1

Vitamin-B1-Mangel ist zudem bei Alkoholikern, Dialyse- und Intensivpatienten sowie infolge von Gewichtsabnahme, Muskelschwäche oder Lähmungen zu beobachten.

Eine Überdosierung an Thiamin ist sehr selten. Nur die unkontrollierte Multivitamingabe kann Derartiges auslösen. Vitamin B1 kommt in nahezu allen pflanzlichen und tierischen Nahrungsmitteln, besonders in Vollkornprodukten, Hefe, Schweinefleisch, Erbsen und Blumenkohl, Tee, Kaffee und Fisch vor. Zudem gibt es den sogenannten Vitamin-B-Komplex. Darunter lassen sich acht B-Vitamine zusammenfassen. Sie sind in Wasser löslich und besitzen ähnliche Eigenschaften. Es handelt sich meist um Mischformen, die den Kohlenhydrat-, Fett- und Eiweißstoffwechsel regulieren und die Blutbildung mit verantworten.

Zum Vitamin-B-Komplex zählen Thiamin (Vitamin B1), Riboflavin (Vitamin B2), Nicotinamid (Vitamin B3), Folsäure (Vitamin B9 oder Vitamin M), Pantothensäure (Vitamin B5), Pyridoxin (Vitamin B6), Biotin (Vitamin B7 oder Vitamin H) und die Cobolamine (Vitamin B12). Sie finden sich in Leber, Fisch, Eiern, Käse, Milch, Quark, Joghurt, Geflügel, Hefe, Vollkornbrot, Nüssen, Haferflocken, Pilzen, Spinat, Linsen, Weizenkeimen, Tomaten, Erdnüssen, Hülsenfrüchten, Brokkoli und Blumenkohl.