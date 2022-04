Brand in Gothaer Gartenanlage - Mehrere Gärten betroffen

Gotha. Bei einem Brand in einer Gartenanlage in Gotha entstand am Donnerstag erheblicher Sachschaden. Die Polizei hat Ermittlungen zur Ursache aufgenommen.

Am Donnerstagmorgen ist in der Gartenanlage "Frischer Wind" in Gotha ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr hatte den Brand nach knapp anderthalb Stunden gelöscht. Laut Polizei wurden mehrere Gärten samt Bebauung beschädigt. Der Sachschaden werde gegenwärtig auf ca. 15.000 Euro geschätzt.

Die Kriminalpolizei Gotha hat die Ermittlung zur Brandursache aufgenommen. Die Polizei sucht derzeit Zeugen, die im Zusammenhang mit dem Brand relevante Wahrnehmungen gemacht haben. Hinweise werden unter der Telefonnummer 03621-781124 (22138887) entgegengenommen.

