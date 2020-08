Brandgefahr in Wäldern um Gotha gestiegen

Brandgefahr in Wäldern um Gotha gestiegen

Mit andauernder Trockenheit und Höchsttemperaturen von bis zu 35 Grad Celsius am Wochenende stiegen auch die Waldbrandstufen im Kreis Gotha. Mit der höchsten Waldbrandstufe vier warnte der Thüringenforst im Norden des Landkreises vor fahrlässigem Handeln.

Im Landkreis Gotha galt am Wochenende flächendeckend mindestens Waldbrandstufe drei, im Nordkreis auch die Stufe vier. Für das Forstamt gilt das als Signal dafür, öffentlich zugängliche Grillplätze und Feuerstellen sperren zu können. Von derartigen Maßnahmen wurde bisher jedoch nichts bekannt.

Da auch in den kommenden Tagen keine schnelle Abkühlung in Sicht ist, wird geraten, in Waldnähe nicht zu grillen. Waldzufahrten sollen für den Fall eines Brandes freigehalten werden.