Bürgerbeauftragter kommt nach Gotha

Der Thüringer Bürgerbeauftragte Kurt Herzberg lädt am Donnerstag, 3. Dezember, ab 9 Uhr, zu einem Sprechtag ins Landratsamt Gotha ein. Schon jetzt kann man sich dafür anmelden.

Der Thüringer Bürgerbeauftragte hilft Bürgern in allen Fällen, in denen sie von einer Handlung der öffentlichen Verwaltung betroffen sind. Er wirkt auf eine schnelle, unbürokratische und einvernehmliche Erledigung der Bürgeranliegen hin oder leitet das Anliegen weiter. Die Beratung ist kostenlos.

Unterlagen, etwa Bescheide oder Schreiben der Behörden, die die Anliegen betreffen, sollten zum Termin mitgebracht werden. Die Beratung findet in Raum 207 in der 18.-März-Straße 50 in Gotha statt.

Um Anmeldung wird gebeten unter Telefon: 0361/573113871.