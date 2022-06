Bürgerbüro wird mobil

Claudia Klinger schreibt über mehr Service der Stadtverwaltung.

Die Stadtverwaltung Gotha bemüht sich, die Arbeit des Bürgerbüros weiter zu verbessern, auf Wünsche und Anregungen einzugehen, startet dazu auch Befragungen. So hat sich gezeigt, dass die Terminvereinbarung, die wegen der Corona-Pandemie eingeführt worden war, auch ohne Einschränkungen wegen des Infektionsschutzes ihre Berechtigung hat. Denn durch die Möglichkeit von Terminbuchungen – ob online, telefonisch, schriftlich oder vor Ort – wird für einen geregelten Ablauf gesorgt, und es können unnötig lange Wartezeiten vermieden werden.

Bald soll es noch eine Neuerung geben – das mobile Bürgerbüro. Die Bundesdruckerei hat bestätigt, dass der Bürgerkoffer in wenigen Tagen geliefert wird, informierte Oberbürgermeister Knut Kreuch (SPD) im Stadtrat. Damit lassen sich die Dienstleistungen des Bürgerbüros bei den Menschen erledigen, die zum Beispiel aus Altersgründen, wegen Krankheit oder einer Behinderung den Weg ins Neue Rathaus nicht auf sich nehmen können, also auch in Krankenhäusern und Pflegeheimen.