Bürgermeisterwahl: CDU Hörsel schickt Tobias Wolf in Rennen

Hörsel. Im Juni wird in Hörsel ein neuer Bürgermeister gewählt. Mechterstädts Ortsbürgermeister bewirbt sich.

Für Tobias Wolf als Bürgermeisterkandidat der Landgemeinde Hörsel hat sich der CDU-Ortsverband Hörsel bei seiner Mitgliederversammlung ausgesprochen. Der Christdemokrat Wolf ist Ortsbürgermeister in Mechterstädt.

Am 18. Juni wird in Hörsel gewählt und damit ein Nachfolger für Rainer Rudloff (Freie Wähler) gesucht, der Ende März aus dem Amt geschieden ist. Bis zum 5. Mai können Wahlvorschläge eingereicht werden. Tobias Wolf punkte mit seiner Erfahrung als Ortsbürgermeister, erklärt die CDU Hörsel. „Mit Tobias Wolf haben wir einen starken und engagierten Kandidaten, der die Region kennt und weiß, was die Menschen in der Landgemeinde bewegt“, sagt Florian Hofmann, der kommissarische Kreisvorsitzende der CDU Gotha.