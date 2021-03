Bürgersprechstunde des Gothaer Oberbürgermeisters

Gotha. Anmeldung zwingend erforderlich.

Am Donnerstag, 8. April, von 14 bis 18 Uhr bietet Oberbürgermeister Knut Kreuch (SPD) die nächste Bürgersprechstunde in seinem Büro im Rathaus am Hauptmarkt an. Alle Gothaer Bürgerinnen und Bürger, die an diesem Tag mit dem Oberbürgermeister sprechen möchten, seien dazu eingeladen, teilt die Stadtverwaltung mit. Sie weist darauf hin, dass wegen der Corona-Pandemie eine Anmeldung zwingend erforderlich ist. Ohne Anmeldung und Einhaltung der Hygieneregeln sei der Besuch der Bürgersprechstunde nicht möglich. Das Tragen einer Mund- und Nasenbedeckung sei ebenso Pflicht wie die Einhaltung der Abstandsregeln.

Anmeldungen an Tel.: 03621/22 22 78 oder per E-Mail anob-assistentin@gotha.de