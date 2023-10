Bürgerturmverein unterstützt Fanfaren- und Showorchester Gotha

Gotha. Verein bereitet wieder Glühweinaktion am Krahnberg vor

Der Bürgerturmverein (BV) Gotha unterstützt andere Vereine. Dem Fanfaren- und Showorchester Gotha haben jetzt Bürgerturmleute im Rahmen einer Orchesterprobe eine Spende von 500 Euro übergeben (von links): Eileen Mischalke, Reinhard Bechmann (BV), Posaune Christian Widder, Luca Schuchardt, Sax Emma Seele, Michael Widder (BV) und Andrea Kutke. Das Geld sei aus der Vereinskasse beigesteuert worden, sagt Reinhard Bechmann.

In der Bürgerturm-Spendenbox am Krahnberg selbst komme kaum noch etwas ein. Am dritten Advent, 17. Dezember, will der Verein sein Glühweintrinken wieder zu Gunsten einer sozialen Einrichtung durchführen. Voraussichtlich werde der Erlös der Begegnungsstätte Liora zugute kommen, sagt Bechmann.