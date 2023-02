Büro der Volkshochschule Gotha an neuem Standort

Gotha. Anmeldungen sind jetzt in der Geschäftsstelle in der Waltershäuser Straße 136 in Gotha möglich.

Pünktlich zur Anmeldezeit zum Frühjahrssemester der Kreisvolkshochschule Gotha haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Geschäftsstelle ihre neuen Büros in der Waltershäuser Straße 136 bezogen und empfangen dort Interessenten zur Beratung und Anmeldung, informiert die Pressestelle des Landratsamtes. Bis zum Semesterbeginn am 6. März sind Anmeldungen möglich zu Veranstaltungen und Kursen zur beruflichen Fortbildung, zur aktiven Freizeitgestaltung oder Lebensführung. Nähere Informationen zu den Kursangeboten gibt es im Programmheft oder auf der Website www.kvhs-gotha.de.

Kontakt zur Volkshochschule per Telefon: 03621 / 214 603 oder per E-Mail an vhs@kreis-gth.de.