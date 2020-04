Das Gothaer Bürgerbüro Matthias Hey (SPD) bietet einen Einkaufsservice an.

Gotha. Wer keine Möglichkeit zum Einkaufen hat, kann sich an das Büro von Matthias Hey wenden.

Büro von Matthias Hey (SPD) in Gotha bietet ab sofort Hilfe

Wegen der anhaltenden Corona-Krise bietet Gothas Landtagsabgeordneter Matthias Hey (SPD) einen Hilfsdienst an. Wer keine Möglichkeiten zum Einkaufen habe, könne sich ab sofort an sein Bürgerbüro am Hauptmarkt wenden. Das sei für den Besucherverkehr zwar zur Sicherheit geschlossen, bleibe aber telefonisch erreichbar. Von Montag bis Freitag ab 10 Uhr können unter der Gothaer Rufnummer: 73 32 16 Einkaufswünsche genannt werden. Das Team des Bürgerbüros organisiert den Rest. Der Einkaufsdienst kostet außer dem Warenwert keinen Cent extra.