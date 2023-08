Bundesverdienstkreuz geht nach Ohrdruf und Siebleben

Ministerpräsident Bodo Ramelow übergibt am 23. August an verdiente Thüringerinnen und Thüringer das Bundesverdienstkreuz (Archiv-Foto).

Gotha. Amtsärztin Andrea Lein und die ehemalige Lehrerin Sylvia Schäfer erhalten die Auszeichnung von Ministerpräsident Bodo Ramelow in Erfurt.

Zwei Frauen aus dem Kreis Gotha erhalten den Bundesverdienstorden. Im Namen von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (SPD) überreicht Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) Andrea Lein aus Ohrdruf und Sylvia Schäfer aus Siebleben die Auszeichnung bei einer Feierstunde im Erfurter Kaisersaal am 23. August.

Andrea Lein ist seit vielen Jahren Amtsärztin in Gotha (Archiv-Foto). Foto: Adrian Weber

Andrea Lein ist Amtsärztin im Kreis Gotha. Für ihr Pandemie-Management im Gesundheitsamt sowie für ihren jahrelangen Einsatz als stellvertretende Ärztliche Leiterin des Rettungsdienstes und obendrein für ihr ehrenamtliches Engagement im Bereich des Katastrophenschutzes soll sie gewürdigt werden.

Die Pandemie konfrontierte die Gesundheitsämter mit einer nie erlebten Arbeitsbelastung. Zu diesem Zeitpunkt war Andrea Lein bereits seit 14 Jahren als Amtsärztin im Kreis Gotha. Auch nach dem Abklingen der Pandemie füllt sie diesen Posten weiterhin gewissenhaft aus. Als Notärztin sei es ihr zudem gelungen, die Zusammenarbeit zwischen Rettungsdienst und Sozialpsychiatrischem Dienst zu optimieren. Aus diesem Wirkungsbereich hat sie die Gründung des Vereins „ReTTop“ (Rettungsdienstoptimierung) mit initiiert – ein Verein, der sich um zusätzliche Ausbildungs- und Trainingsmaßnahmen der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in den Rettungsdiensten des Landkreises verdient gemacht hat.

Tanzauftritte für wohltätige Zwecke

Sylvia Schäfer war Lehrerin und Mitglied im Gothaer Stadtrat (Archiv-Foto). Foto: Peter Riecke

Außerdem wird Sylvia Schäfer für ihr soziales und kulturelles Engagement gewürdigt. Die ehemalige Lehrerin für Sport, Deutsch und Ethik gründete 1992 die Jazz-Dance-Gruppe „Moonlight“ am Gustav-Freytag-Gymnasium in Gotha, die durch ihre Auftritte über die Schule hinaus Bekanntheit erlangte. Der Erlös, der im Rahmen zahlreicher Auftritte in Kooperation mit diversen weiteren Künstlerinnen und Künstlern erzielt wurde, kam stets und vollumfänglich gemeinnützigen Projekten zugute.

Zur gleichen Zeit rief Sylvia Schäfer ein soziales Projekt mit der Kinderkrebshilfe der Universität Jena ins Leben. Sie setzte sich in diesem Zuge für die Verbesserung der Behandlungsmöglichkeiten der Kinder sowie die Anpassung des Klinikumfeldes an deren Bedürfnisse ein. 2011 initiierte Schäfer zudem das Projekt „Tanzen und Sammeln – Kinder für Kinder“ und die dazugehörige Tanzgruppe „Starlights“, die ihre Einnahmen spendet.

Darüber hinaus machte sie sich in der Krankenhausseelsorge als Grüne Dame verdient, die Patienten ohne Angehörige Gesellschaft leistet. Sylvia Schäfer saß nicht zuletzt viele Jahre im Gothaer Stadtrat.