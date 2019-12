Bundesweit bester Modellbauer kommt aus Waltershausen

Bei der Zander-GmbH in Waltershausen und im Betriebsteil Ernstroda werden fast nur Einzelanfertigungen hergestellt. Es liegt auf der Hand, dass das die Arbeit interessant und abwechslungsreich macht. Vielleicht hat Max Schmölling, ein junger Mann mit einer großen Ader für’s Praktische, im Verlauf seiner Berufsausbildung zum technischen Modellbauer mit der Fachrichtung Gießerei deshalb so Feuer gefangen. Thorsten Schöne, sein Lehrmeister und zugleich Betriebsleiter Modellbau in der GmbH, vermittelte ihm viel Wissen und ließ ihm zugleich freie Hand, Probleme mit eigenen Ideen zu lösen.

Das führte dazu, dass Schmölling in seiner Fachrichtung bester Auszubildender des Jahres 2019 sowohl bundesweit als auch im Freistaat Thüringen wurde. Bereits am 4. November wurde Schmölling im Rahmen einer Gala der Besten von Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) und IHK-Präsident Dieter Bauhaus ausgezeichnet. Es folgte die Einladung zur Bundesbestenehrung des Deutschen Industrie- und Handelskammertages (DIHK) nach Berlin. Dort waren es Bundesbildungsministerin Anja Karliczek (CDU) und DIHK-Präsident Eric Schweitzer, die Pokale und Urkunden überreichten. Schmölling zählt zu den Jugendlichen, die die höchste Punktzahl bei den IHK-Prüfungen erreichten. Aus Thüringen wurden insgesamt sieben Auszubildende geehrt.

In der Zander-GmbH sind viele fachliche Qualitäten vereint. Dazu gehört, Modelle und Messeinrichtungen für Modelle und mitunter sehr komplexe Zulieferteile zu entwickeln und herzustellen. Der Kunde gibt lediglich vor, welche Parameter an einem Zwischenprodukt einzuhalten sind. Die Umsetzung in eine gut funktionierende Messeinrichtung verlangt dann, dass die Spezialisten kreativ werden, erläutert Schöne ein Beispiel. Einen direkten Ausbildungsberuf für die Zander-GmbH gibt es daher nicht, aber Modellbauer seien gefragt. Außerdem werden Industriemechaniker und Mechatroniker ausgebildet.

Max Schmölling erwarb sein Abitur am Heinrich-Mann-Gymnasium in Erfurt. Er habe schon als Kind und später als Jugendlicher immer gern etwas gebaut, erinnert er sich. Seine Berufsschule war die Staatliche berufsbildende Schule Technik in Gera. Der heute 25-Jährige hat zwei Jahre freiwillig bei der Bundeswehr gedient und danach die Modellbauer-Lehre begonnen.

In der Zander-GmbH fand er einen vielfältigen Maschinenpark von der Holzverarbeitung bis zum computergesteuerten Fräszentrum vor. Für die Messlehren, Messaufnahmen und Montagehilfen werden je nach geplanter Nutzung durch den Kunden Holz, Aluminium, Kunststoff und auch Edelstahl verarbeitet. Da ist es wichtig, ein Gefühl für viele Materialien und Bearbeitungsarten zu haben, außerdem räumliches Vorstellungsvermögen und die Fähigkeit, genau zu arbeiten. Max Schmölling hat das alles bewiesen. Mit dem Abschluss in der Tasche gönnt er sich nun erst einmal ein Sabbatical als Europareise. Die absolviert er in einem VW Crafter. Den Transporter hat er selbst zum Wohnmobil aufwendig umgerüstet. In seinem Lehrbetrieb, der Zander-GmbH.

Der Erfolge zeige, dass die Zander-GmbH beste Ausbildungsqualität und ein gutes Gespür für Fachkräftesicherung zeige, meint Anja Wolf, die Leiterin des Regionalen Service-Centers Gotha der IHK Erfurt.