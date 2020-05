Bunte Kunst am Bau am Schmalen Rain in Gotha

Der Metallkünstler Hans Reiche hat sein Kunstobjekt „Eisen-Bahn-Abteil“ am Donnerstag ist an Vertreter der Gemeinnützige Wohnungsbaugenossenschaft der Eisenbahner eG Gotha (GWG) übergeben. Dies bildete den Schlussakt der denkmalgerechten Sanierung der Gebäudeaußenhülle der gesamten Gartenstadtsiedlung „Am Schmalen Rain“.

Im Jahre 1994 begonnen, hat die GWG der Eisenbahner, unterstützt durch Fördermittel der Stadt Gotha, des Landes Thüringen und des Bundes einen wesentlichen Teil zur Erhaltung dieses Denkmalensembles abgeschlossen. Insgesamt flossen rund 13,1 Millionen Euro in dieses Sanierungsgebiet, erinnert Oberbürgermeister Knut Kreuch (SPD) zur Übergabe.

Mit dem Kunstwerk „Eisen-Bahn-Abteil“ von Hans Reiche soll zum einen das Material der farbenfrohen Sitzkombination beschrieben und die GWG der Eisenbahner als Auftraggeber benannt werden. Und was eignet sich besser zum nachbarschaftlichen Plausch, als ein Abteil in einem Zug. In diesem Sinne sieht die neue hauptamtliche Vorsitzende der GWG, Sabrina Hirschberg, auch das Anliegen des Kunstwettbewerbes im Rahmen des Förderprogrammes des Bundes „Nationale Projekte des Städtebaus“, durch das übergebene Kunstobjekt in hervorragender Weise von Hans Reiche umgesetzt.