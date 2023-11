Bunte Lichter und Strahlende Gesichter prägen Martinsumzüge im Kreis Gotha

Der Martinsumzug führte am Martinstag in Gotha wieder durch die Marktstraße, von der Margarethen- zur Augustinerkirche.

Kreis Gotha. Kirchgemeinden und Vereine organisieren im Kreis Gotha Lichterlauf zum Martinstag.

Martinsumzüge haben am Wochenende im Kreis Gotha großen Zulauf erfahren. Wie hier in Gotha beim traditionellen Laternenzug von der Margarethen- zur Augustinerkirche beteiligten sich Groß und Klein, Eltern und Großeltern mit Kindern und Enkeln mit vielen bunten Lichtern und strahlenden Gesichtern. Die Umzüge zu Sankt Martin haben Kirchgemeinden und Vereine organisiert, um an die Geschichte des heiligen Martin zu erinnern. Statt wie er den Mantel mit einem Bettler, wurden mancherorts Martinshörnchen geteilt. In Winterstein war eine sprechende Martinslaterne Teil des Programms.