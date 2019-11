Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Bunter statt grauer Monat

Der November gilt als trüber, trister Monat. Das ist nur die eine Seite. Hinsichtlich Veranstaltungen ist er bunt wie ein Herbstwald. Er bietet mehr als das Gedenken zum 9. November: Martinstag, Beginn der fünften Jahreszeit, Konzerte, Theater.

Allein am kommenden Wochenende gibt es im Landkreis mehrere Auftaktveranstaltungen zum Karneval . In Tambach-Dietharz und Schwabhausen sollen die neuen Prinzenpaare gekürt werden. Catterfelder und Finsterberger legen auch los und halten sich nicht strikt an den 11.11, der die Faschingszeit einläutet.

Ähnlich verhält es sich mit dem Martinstag. Der ist im Kreis Gotha an drei Tagen gefeiert worden. Traditionell finde dieser in Waltershausen immer am Vorabend des Martinstages, also am 10. November, statt. Darauf macht Uta Kampa aufmerksam. Er beginne mit einer Andacht in der Stadtkirche. Diesmal schauten sich rund 200 Kinder mit ihren Eltern das Martinsspiel an, aufgeführt von Kindern der Kirchgemeinde, in der Stadtkirche an. Anschließend zogen alle mit Laternen durch die Stadt zum evangelischen Kindergarten, wo ein Martinsfeuer brannte. Auch die Bewohner des Altenzentrums Sarepta wurden erfreut. Für sie spielte die Blaskapelle ein Ständchen. Am Dienstag setzte der Fröbelkindergarten das in Ibenhain fort. Ähnlich geht es närrisch am Wochenende weiter.