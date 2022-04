Buntes Kulturprogramm zum Thema „Sinn und Sinnlichkeit“ in Wandersleben

Wandersleben. Der Menantes-Förderkreis startet in Wandersleben den diesjährigen Veranstaltungsreigen. Höhepunkt ist die Verleihung des Erotik-Literaturpreis im Juni.

Mit dem Bild-Vortrag „Geheimnisvolle Märchenwelt“ startet der Menantes-Förderkreis der evangelischen Kirchengemeinde Wandersleben am Mittwoch, 27. April, 20 Uhr, das diesjährige Kulturprogramm. Cornelie Becker-Lamers spricht über Entstehung und Bedeutung der Märchen in der Kirche Wandersleben.

Der Menantes-Förderkreis plant unter dem Jahresthema „Sinn und Sinnlichkeit“ Vorträge, Lesungen, Konzerte, einen Mal- und Zeichenkurs. Höhepunkt sind eine Lyriknacht und das Literatursommerfest mit Lesewettstreit der Finalisten des 8. Menantes-Literaturpreises für erotische Dichtung am Freitag und Samstag, 17./18. Juni, so Susanne Sobko, Sprecherin der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland.

Am Samstag, 7. Mai, soll es einen Mal- und Zeichenkurs geben, anschließend ist die Eröffnung einer Ausstellung im Pfarrhof Apfelstädt geplant. Weitere Vorträge gibt es unter anderem zu „Affekte und Leidenschaften in der Bibel“ (19. Mai), „Angst und Trost in der Bibel“ (7. Juli) und „Magische Orte in Mitteldeutschland“ (5. Oktober). Bernd Sikora liest aus seinem Roman „Siebenhöfen“ (13. Juli). Am 15. Mai steht ein Festgottesdienst zum Jubiläum 95 Jahre Posaunenchor Wandersleben mit Gemeindefest auf dem Programm.

www.menantes-wandersleben.de