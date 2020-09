Bereits zum vierten Mal fand am Hammerteich in Georgthal der Landfrauenmarkt statt. Die Stände wurden von den Besuchern gut besucht.

Buntes Markttreiben am Hammerteich in Georgenthal

Lange Schlangen bildeten sich am Samstag an den etwa 45 Verkaufsständen, wie hier am Kuchenstand des Caféhauses Spiegler Gospiteroda. Die Stände waren am Südufer des Georgenthaler Hammerteiches aufgebaut. Bereits zum vierten Mal fand hier ein Landfrauenmarkt statt.