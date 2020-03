Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Burger für den guten Zweck

Don BBQ, mit bürgerlichem Namen Thomas Krannich und Betreiber eines Gourmet-Cateringservice in der heilklimatischen Kurstadt Friedrichroda, und Philipp Grüßner als Betreiber der „Bunten Bude“ in der Hauptstraße 26 brieten, dekorierten und verkauften am Donnerstag „Anti Corona Burger“. Unterstützt wurden sie dabei unter anderem von Katrin Grüßner und Alexandra Kügler. Die ursprünglich von 10 bis 16 Uhr geplante Aktion konnte infolge großen Interesses in den Abend bis zum Ausverkauf verlängert werden. Von jedem verkauften Burger, die es mit Rindfleisch-Gehacktem, Rukola, Heidelbeeren und Soße und in einer vegetarischen Variante gab, geht ein Euro an den Friedrichrodaer Jugendklub. Thomas Krannich hat als gefragter Caterer nicht unbedingt Zeit für solche Aktionen, doch infolge der Corona-Pandemie wurden einige Feierlichkeiten abgesagt, erläutert er. Daher der Name „Anti-Corona-Burger“. Die „Bunte Bude“ konnten die Kunden zum Unterstellen nutzen, wenn es stark regnete.