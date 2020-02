Wer die Fassade des Feuerwehrhauses in Burgtonna beschmiert hat, konnte die Polizei noch nicht feststellen.

Burgtonna. Die Polizei wartet auf Hinweise zu den Schmierereien in Burgtonna. Der Ortsbürgermeister geht von einem Einzeltäter aus.

Burgtonna: Feuerwehrleute im Visier von Vandalen

Als Maximilian Cramer am Morgen des 31. Januar in sein Auto steigen will, um von Burgtonna nach Erfurt zur Arbeit zu fahren, ist er geschockt: Auf dem roten Lack wurde mit schwarzem Permanentmarker eine Beleidigung geschmiert. Instinktiv läuft er zum Feuerwehrhaus des Dorfes und trifft einen Kameraden. Fassungslos lesen sie, womit die Fassade verunstaltet wurde: „Feuerwehr ist Häslich.“

Maximilian Cramer leitet die Jugendfeuerwehr in Burgtonna. Foto: Victoria Augener Im Laufe dieses Freitags melden sich noch mehrere Feuerwehrleute mit Schäden an ihren Autos, Hauswänden und Toren. Es scheint dieselbe Schrift zu sein und mutet nicht wie zufälliger Vandalismus an, sondern wie ein Angriff auf den Feuerwehrverein Burgtonna und seine Mitglieder. Polizei erbittet Hinweise zum Täter Eine Woche nach der Tat hat die Polizei noch keine Spur. Auf seiner Facebookseite hatte der Feuerwehrverein auf die Schmierereien aufmerksam gemacht und gebeten, sich mit Hinweisen zum Täter bei der Polizei zu melden. Mehr als 600 Reaktionen erhält der Beitrag, über 1000 mal wird er geteilt und in rund 200 Kommentaren drücken Nutzer ihren Ärger aus. „Auf Facebook hat die Nachricht wirklich Wellen geschlagen“, sagt Cramer. Doch obwohl im Dorf über den Täter gemunkelt wird, habe sich bisher noch niemand getraut, Kontakt zur Polizei aufzunehmen. Cramer, der die Jugendfeuerwehr leitet, geht von einem Einzeltäter aus, denn Sachbeschädigung sehe den Burgtonnaern nicht ähnlich. „Wir haben mit einigen Jugendlichen geredet. Sie verurteilen selbst, was da passiert ist“, sagt der 23-Jährige. Dieses Zeichen findet sich an mehreren Tatorten wieder. Foto: Maximilian Cramer Die Freiwillige Feuerwehr ist ein beliebter und wichtiger Akteur im Dorfleben von Burgtonna, glaubt Cramer. Für den Verein sei er zuletzt auch von Erfurt zurück nach Burgtonna gezogen. Derzeit trainiert er 13 Kinder in der ersten Altersklasse der Jugendfeuerwehr. Nun soll auch wieder eine Gruppe der Altersklasse zwei aufgebaut werden. „Die Jugend entwickelt sich positiv“, sagt Cramer. Die Jüngeren seien offener als zuvor und brächten sich gut ein, auch zum Fasching oder im Kirmesverein. Jung und Alt verstünden sich und er betont, „man lebt gerne hier und ich bin froh, wenn ich jeden Tag von der Arbeit zurück nach Burgtonna komme.“ Einzeltäter im Visier Wird im Dorf geschimpft, dann höchstens, weil das Bier beim Feuerwehrfest nicht schmeckt. Feindseligkeiten begegne Maximilian Cramer bei Einsätzen kaum, sagt er. Auch Ortsbürgermeister Heiko Krtschil (parteilos) sieht in den Schmierereien keinen generellen Angriff auf die Feuerwehr, sondern die Aktion eines einzelnen. Über die Gebäudeversicherung solle der Schaden bezahlt werden und wenn das nicht gelinge, trete die Gemeinde ein. Die Polizeiinspektion Gotha wartet jedoch noch immer auf Hinweise. Das sei auch anonym möglich. Zwar kennt jeder jeden im Dorf und die Schuldigen würden in solchen Sachverhalten meist schnell ermittelt. Wo der Zusammenhalt groß ist, seien jedoch oftmals auch die Hemmungen größer, jemanden zu belasten. „Doch wir nehmen gern alles auf, was zum Täter führt“, sagt eine Sprecherin der Polizei. Zeugen melden sich bei der Polizei unter Telefon: 03621/78 11 24.