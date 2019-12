Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Busfahrgäste spenden für Kinderhospiz in Tambach-Dietharz

Ein Geschenk zum Nikolaustag gab es für das Kinderhospiz Mitteldeutschland in Tambach-Dietharz. Im Rahmen des Aktionstages „Bus total! Ein Tag! Ein Euro!“ am 10. Oktober spendeten die Fahrgäste von Thüringer Regionalbusunternehmen insgesamt 934,37 Euro. Spendenboxen befanden sich in vielen Linienbussen und Servicecentern von Busunternehmen in Ilmenau, im Saale-Orla-Kreis, im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt, im Wartburgkreis, im Landkreis Sömmerda und in der Stadt Eisenach.

„Wir freuen uns, dass die Fahrgäste die Spendenaktion erneut so gut angenommen haben und mit dem gespendeten Geld schwerkranke Kinder und ihre Familien unterstützt werden können“, sagte Tilman Wagenknecht, Geschäftsführer von „Bus & Bahn Thüringen“.