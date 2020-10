Busfahrplan im Kreis Gotha wird angepasst

Kreis Gotha. Die Änderungen treten mit Ende der Herbstferien in Kraft. Fahrgäste sollten sich an Haltestellen oder im Internet informieren.

Die Nahverkehrsgesellschaft des Landkreises Gotha (NVG) kündigt Änderungen auf einigen Linien im Stadt- und Regionalverkehr an. Die Änderungen treten am Montag, 2. November, in Kraft.

Grund für die Anpassungen sind der Schülerverkehr, der nach den Herbstferien wieder beginnt, sowie Kreistagsbeschlüsse zur Optimierung des Nahverkehrsplans. Die Anpassungen betreffen die Linien 813, 823, 830, 831, 841, 870, 871, 880, sowie die Stadtlinien A und F.

Fahrgäste werden gebeten, Aushänge an den Haltestellen zu beachten. Die geänderten Fahrpläne der aufgeführten Linien können darüber hinaus auf der Internetseite der NVG abgerufen werden.

Weitere Informationen unter www.nvg-gotha.info.