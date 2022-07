Cantabile singt in Apfelstädt

Aüfelstädt. Finissage der Ausstellung mit Werken des Malers Hornemann im Apfelstädter Pfarrhof. Kammerchor gibt Konzert am Vortag im Versicherungsmuseum.

Am Sonntag, 3. Juli, 16 Uhr lädt die Kirchengemeinde Apfelstädt zum Konzert mit dem Kammerchor Cantabile aus Gotha in die Walpurgis-Kirche ein. Gut gemischt ist der Chor, der im Jahr 2000 gegründet wurde, um in kleiner, stimmlich ausgewogener Besetzung A-cappella-Musik darzubieten. Die 15 Sängerinnen und Sänger unter der Leitung von Sybille Sommer haben auch das Programm gut gemischt, in dem alte und neue, geistliche und weltliche, ernste und witzige Vokalmusik erklingen wird. Der Eintritt ist frei. Mit dem gleichen Programm treten sie Samstag, 2. Juli, 20 Uhr im Versicherungsmuseum Gotha auf.

Vorm Konzert in Apfelstädt kann ab 15 Uhr oder danach die Ausstellung mit Werken des Malers Albert Hornemann im Pfarrhof besichtigt werden. Sie endet an diesem Tag.