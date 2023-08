Fragen Sie Professor Schunk zu Anzeichen von Krankheiten

In meiner Arztpraxis spiegelt sich natürlich das gesellschaftliche Leben wieder. Viele Menschen klagen direkt oder indirekt nicht nur über ihre körperlichen Leiden, sondern auch über belastende Probleme, die das Miteinander der Menschen mit nicht selten höchst unterschiedlichen Lebenswegen im Land und über Ländergrenzen hinweg mit sich bringt. Denken wir nur an den Krieg in der Ukraine, die steigenden Kosten im Alltag und gewisse politische Unzulänglichkeiten.

Das kann die Stimmung erheblich beeinflussen und durch oder mit Ärger gewisse Schwankungen hervorrufen. So klagt etwa jeder fünfte Patient über depressive Verstimmung, noch mehr über Schlaflosigkeit, Unruhe, Reizbarkeit, Angst und am meisten über Antriebs- und Lustlosigkeit.

All das sind Symptome, die sich später und erst recht im höheren Alter als Vorboten schwerer Erkrankungen wie einer Depression, einer Demenz, einem Parkinson-Syndrom zeigen. Dazwischen können oft Herz-Kreislauf- und Gleichgewichts-Störungen, Schwindel, eine Abnahme der Hör- und Sehleistung auftreten.

In den meisten Fällen beginnt das Chaos im Kopf.

Es verlangt schon frühzeitig unsere Aufmerksamkeit, nicht nur in ärztlicher Hinsicht, sondern auch in der Familie und unter Arbeitskollegen.

Was passiert dabei im Gehirn?

Depression und Demenz, aber auch die Parkinsonsche Erkrankung sind Stoffwechselerkrankungen des Gehirns, die mittlerweile frühzeitig nachgewiesen werden können. Zur Entdeckung und den ersten erfolgreichen Therapien habe ich mit meinen Forschungen einen Anteil leisten können.

Wir können heute die Prozesse des Stoffwechsels und die Störungen bei Botenstoffen und Hormonen im Blut und in der Hirnflüssigkeit nachweisen.

Meist kommt es zu einer Verminderung von nötigen Botenstoffen. Da kann und muss man dann gegensteuern.