Chefärzte aus Gotha erfreuen Kinderherzen vorm Nikolaustag

Die Chefärzte Torsten Weirich (links) und Daniel Brenn helfen den Igel-Kindern des August-Köhler-Kinderhauses in Gotha vorm Nikolaustag beim Putzen der Stiefel und Schuhe.

Gotha Gothaer Krankenhaus unterstützt das August-Köhler-Kinderhaus. Mediziner helfen den Kleinen beim Stiefelputz.

In etwas anderer Form und Gestalt hat jetzt der Nikolaus Mädchen und Jungen des August-Köhler-Kinderhauses in Gotha überrascht. Und zwar in Gestalt von zwei Männern, beide mit weißen statt roten Kitteln gekleidet: Torsten Weirich, Chefarzt Urologie/ Kinderurologe, und Daniel Brenn, Chefarzt Notaufnahme sowie Ärztlicher Direktor der Helios-Klinik Gotha.

Am Vortag des Nikolaustages haben die beiden Chefärzte des Krankenhauses in Gotha die Igel-Gruppe des Kindergartens besucht, die Kleinen beim Putzen der mehr als 180 Kinderschuhe unterstützt. Die Kinder, die gespannt auf die Ankunft eines Manns mit Bart und Sack voller Geschenke warteten, wurden von beiden verblüfft. Das habe nicht nur die Vorfreude auf den Nikolaustag gesteigert, sondern auch die Verbundenheit zwischen dem medizinischen Personal und der städtischen Kindereinrichtung gestärkt, berichtet Klinik-Sprecherin Sandra Oehmer.

Stippvisite der Kinder und Leseaktion im Gothaer Krankenhaus

Mit dem Besuch der Ärzte bei „Köhlers“ verbindet sich eine Vorgeschichte: Im Rahmen des Landesprojektes „Sprachkita: Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist“ haben die Mädchen und Jungen des August-Köhler-Kindergartens den Sommer genutzt, um außergewöhnliche Orte in ihrer Heimatstadt Gotha zu erkunden. „Ziel der Aktion ist es, den Kindern nicht nur die Schönheit ihrer Stadt näherzubringen, sondern auch ihre Neugierde auf Bücher, Geschichten und geschriebene Worte sowie Erzählungen zu wecken“, so Kindergarten-Leiter Stefan Zuch.

Ein besonderer Höhepunkt dieser Erkundungsreise war der Besuch im Helios-Klinikum Gotha. Die Kinder erhielten dort nicht nur die Gelegenheit, das Klinikum zu erkunden, sondern durften sogar einen Blick in den Operationssaal und die Notaufnahme mit Besuch eines Rettungswagens werfen.

Die beiden Chefärzte Torsten Weirich und Daniel Brenn sorgten zudem für Spannung, indem sie den 30 kleinen Besuchern fesselnde Geschichten vorlasen, erzählten und das Klinikum hinter den Kulissen zeigten. „Die Kinder waren begeistert, so Zuch. Vom Besuch des Klinikums bleibe ihnen in Erinnerung, dass der Weg ins Krankenhaus auch schön sein könne -- so ganz ohne Schmerzen oder einer Behandlung nach einer Erkrankung.

Im August-Köhler-Kinderhaus werden derzeit bis zu 180 Kinder aus 24 Nationen von einem Team, bestehend aus 32 pädagogischen Fachkräften, betreut. Und die Helios-Klinik Gotha freut sich über diese gelungene gemeinsame Aktion, so Sandra Oehmer. wifi