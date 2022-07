Christliches Treffen unter dem Thema „Gemeinsam unterwegs“ in Neufrankenroda

Neufrankenroda. Etwa 1700 Camper aus ganz Deutschland werden zur Zeltstadt auf dem Gelände der Familienkommunität Siloah bei Gotha erwartet.

Am Freitag, 29. Juli, beginnt auf dem Gelände der Familienkommunität Siloah in Neu­frankenroda bei Gotha die „Zeltstadt 2022“. Bis zum 5. August werden etwa 1700 Menschen aus ganz Deutschland zusammenkommen, kündigt Susanne Sobko, Pressesprecherin der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland (EKM) in Erfurt an. Vergangenes Jahr waren es etwa 1200 – nach einem Jahr Corona-Zwangspause.

Die Zeltstadt gibt es seit über 20 Jahren. Sie ist ein Projekt des Vereins Christusdienst in Zusammenarbeit mit der Familienkommunität Siloah und dem Gemeindedienst der EKM. Sie gehört bundesweit zu den größten evangelischen Treffen. Zum Thema „Gemeinsam unterwegs“ gibt es morgens Bibelarbeiten und Seminare, nachmittags Workshops und abends Predigten, Vorträge und Talk-Runden. Lobpreismusik mit verschiedenen Bands sowie Gebete und Segnungen sind Teil der Veranstaltungen. Ebenso findet ein altersgerechtes Programm für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene statt. Zum Tagesausklang wird das Abendmahl am 13 Meter hohen Kreuz angeboten.

„Mit dem Thema ,Gemeinsam unterwegs‘ wollen wir positive Impulse setzen, nach Corona wieder Gemeinsames zu entdecken und sich auf den Weg zu machen“, sagt Walter Lutz, Leiter der Zeltstadt-Geschäftsstelle. „Als Besonderheit haben wir eine Aktion geplant, wo sich Leute, die sich nicht kennen, gegenseitig einladen können, um Gemeinschaft direkt auszuprobieren“, so Lutz.

Die Zeltstadt verbindet Campingurlaub mit Angeboten rund um den christlichen Glauben wie Bibelarbeiten, Vorträge und Seminare. Die Nachmittage sind frei gehalten. Die Teilnehmer leben als Selbstversorger in eigenen Zelten, Wohnwagen und Wohnmobilen. Sie sind aufgeteilt in Dörfer zu etwa hundert Personen. Jedes Dorf hat Dorfeltern als Koordinatoren und Ansprechpartner. In der Dorfmitte kann man miteinander essen, reden oder spielen. Verkaufswagen, Hofladen, Bistro und Café bieten Möglichkeiten zum Versorgen. Etwa 300 ehrenamtliche Mitarbeiter sind für Organisation und Programm zuständig. Ein Leitungsteam hat die Zeltstadt ein Jahr vorbereitet.

Das Gelände gehört der Familienkommunität Siloah. Die christliche Lebensgemeinschaft hat ein 200 Hektar großes ehemaliges Rittergut zu einem Erlebnisbauernhof mit Wirtschaftsbetrieb und Campingplatz ausgebaut. Zum Gelände gehören Obstplantagen, ökologisch bewirtschaftete Ackerflächen, Weiden für Zebu-Rinder und Werkstätten.

Anmeldung: www.die-zeltstadt.de/anmeldung