Christmette in Bad Tabarz nur mit Ticket

Bad Tabarz. Die Bad Tabarzer Kirchgemeinde plant die vier Gottesdienste Heiligabend unter 2G-Regeln. Für Kinder und Jugendliche gelten Ausnahmen.

Für die vier Gottesdienste an Heiligabend in Bad Tabarz soll es ein Ticketsystem geben. Darüber informiert Pfarrer Kai-Uwe Kunze. Demnach bleibt der Besuch der Kirche am Weihnachtsvorabend kostenfrei. Wer dabei sein will, muss allerdings reservieren und entweder genesen oder geimpft sein.

Ausnahmen gelten für Kinder und Jugendliche. Bis 18 Jahre können sie den Gottesdienst mit Ticket besuchen, wenn sie am 24. Dezember einen tagesaktuellen Coronatest vorlegen. Die Tickets für die Christmette werden personalisiert, sind nicht übertragbar und können im Pfarramt in der Walther-Rathenau-Straße 12 in Bad Tabarz abgeholt werden an den Donnerstagen, 9. und 12. Dezember, in der Zeit von 13 bis 18 Uhr abgeholt werden. Interessenten bringen bitte einen Impf- oder Genesenen-Nachweis mit.