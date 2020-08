Clubkino im Gothaer Orangenhaus

Am 5. September laden die Orangeriefreunde 20 Uhr zu einem Filmclubabend ins Orangenhaus ein. An kleinen Tischen kann man dem Film folgen und Getränke und Snacks zu sich nehmen. Gezeigt werde ein Film mit viel Musik von 2001 mit Nicole Kidman in der Hauptrolle. Im Eintrittspreis von zwölf Euro sind ein typisch französisches Getränk und ein passender Snack enthalten. Karten gibt es nur im Vorverkauf im Bürgerbüro Matthias Hey am Hauptmarkt 36.