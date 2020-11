Cobstädt: Krippenspiel im Internet anschauen

Der Kirche ist es derzeit als einzige möglich, kulturelle Veranstaltungen durchzuführen. Denn Gottesdienste und sonstige religiöse Zusammenkünfte dürfen weiterhin gefeiert werden. Am Veranstaltungsplan in der Kirchgemeinde Seebergen werde trotz Infektionsgeschehen erst einmal nicht gerüttelt, sagt Pastorin Anette Denner. Zum Advent im Kirchgarten etwa gebe es keine Verköstigungen, doch da alles unter freiem Himmel stattfindet, ist die Pastorin mit Blick auf die Hygieneauflagen optimistisch.

Je nach Situation werden Pläne entworfen, was vor allem für die Krippenspiele wichtig ist, auf die keine Gemeinde verzichten will. Vielerorts werden die Schauspiele unter freiem Himmel vorbereitet. Müssen die Krippenspiele abgesagt werden, sollen die Kirchen zumindest für persönliche Andachten geöffnet werden. Dann können kleine Gruppen an Stationen in der Kirche weilen. In der Seeberger Kirche klügelt man derzeit ein Einbahnstraßensystem aus. Für Anette Denner steht bereits fest, dass sie statt in ihren Talar in ein Kostüm schlüpfen wird.

Wie Pfarrer Matthias Müller mitteilt, wird es im gesamten Kirchspiel Mühlberg kein Krippenspiel geben.

Die Kirche in Cobstädt ist so klein, dass dort kein Krippenspiel stattfinden kann. Deshalb stand für Teresa Rumph, die es alljährlich organisiert, bereits im September fest, dass andere Wege gefunden werden müssen. Am 24. Dezember soll nun das Schauspiel auf den Youtube-Kanal der Kirche Cobstädt hochgeladen werden. Die Rollen sind auf die Darsteller zugeschnitten. So sollen etwa Geschwister die Hirten spielen, um nicht verschiedene Haushalte zusammenzubringen. Die Szenen werden einzeln in der Kirche aufgenommen.

Bereits seit 15. November wird zudem jeden Sonntag ein musikalischer Gruß ins Internet gestellt, der auch das Adventskonzert in diesem Jahr ersetzt. So sollen die älteren Gemeindemitglieder, die Internetzugang haben, schon einmal das Einschalten am 24. Dezember üben. „Das schafft eine neue Gemeinschaft“, freut sich Teresa Rumph.

