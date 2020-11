Container als Weihnachtssendung aus Gotha für Tansania

Familie Engelmann (Diana, Frida, Tom und Paula Engelmann) beim Besuch in Tansania im Oktober vorigen Jahres. Jetzt haben sie mit Freunden und Unterstützern aus Gotha einen Hilfstransport für Schule, Waisenhaus und Krankenstation dort organisiert.

Vor Weihnachten soll ein riesiges Paket in Form eines 20-Fuß-Containers von Gotha gen Tansania auf Reisen gehen. Der wird randvoll mit dringend benötigten Hilfsmitteln bepackt sein – mit Schulsachen, Kleidung und medizinischem Gerät. Die Sendung sei so gut wie startklar, sagt Diana Engelmann, die die Organisation des Transportes in Gotha koordinierte.