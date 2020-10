Das Gothaer Landratsamt vermeldet wieder mehr positiv auf Sars-Cov-2 getestete Personen. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.

Laut Zählweise des Robert-Koch-Institutes seien es 393 im Kreis Gemeldete, 337 gelten als genesen. Die Zahl der mit Covid-19 Verstorbenen ist seit dem 27. Mai konstant bei 30. Erkrankt sind 26 Personen. Diese Zahl sei über das Wochenende von 15 auf 26 gestiegen. Zwei Personen mussten stationär ins Krankenhaus. Ende Juli bis Anfang August gab es jeweils nur einen Erkrankten im Landkreis.

Der Zuwachs an diesem Wochenende sei auf eine Familienfeier vor zwei Wochen zurückzuführen, teilt das Landratsamt weiter mit. Da auch eine schulpflichtige Person betroffen sei, wirke sich dies bis in die Helene-Lange-Regelschule in Friedrichroda aus.

Hier wurde eine Klasse in Quarantäne, eine andere in den Distanzunterricht versetzt. Die Schule stehe auf Stufe Gelb. Alle bisher ermittelten Kontakte wurden von Interventionsteams des Gesundheitsamtes abgestrichen.