Einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit den Coronavirus meldet am Montag das Landratsamt Gotha. 32 Infizierte sind damit im Landkreis bereits verstorben. Derweil steigt die Zahl der nachgewiesenen Corona-Infektionen weiter an. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenfreien Corona-Liveblog

Seit Freitag sind 35 Personen positiv getestet worden. 21 Infizierte werden im Krankenhaus behandelt. Das sind sieben mehr als am Freitag. Zwei der Patienten befindet sich in Intensivpflege. Über das Wochenende sind 15 Personen genesen. In sieben Tagen sind pro 100.000 Einwohner 85 Infektionen nachgewiesen worden.