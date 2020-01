Coronavirus: Vorkehrungen im Landkreis Gotha

Hochbetrieb herrscht derzeit im Gesundheitsamt des Landkreises Gotha. Grund dafür sind nicht nur die zurzeit ansteigenden Grippefälle, sondern auch die sich ausbreitende Infektionskrankheit mit dem Coronavirus. Nach ersten bestätigten Fällen in Bayern haben weitere Bundesländer Verdachtsfälle gemeldet, unter ihnen auch Thüringen. Am Freitag wurde für zwei Fälle in Erfurt Entwarnung gegeben. Noch bestehe für die Bevölkerung im Landkreis keine erhöhte Infektionsgefahr, doch habe man erste Vorkehrungen getroffen.

Im Kreis-Gesundheitsamt wurde ein interner Arbeitskreis aus Mitarbeitern des Infektionsschutzes gebildet. Wie Amtsleiterin und Amtsärztin Andrea Lein bestätigt, seien die Mitarbeiter hinsichtlich der aktuellen Situation und der möglichen Verfahrensweise geschult worden. Zudem ist der Infektionsschutz im Rahmen der Rufbereitschaft 24 Stunden über sieben Tage erreichbar.

Gesundheitsamt will bei Bedarf Hotline einrichten

Steigt das Anfragevolumen aus der Bevölkerung, dann soll eine Hotline im Gesundheitsamt eingerichtet werden. In engem Kontakt stehe man mit den beiden Akutkliniken in der Gothaer Region sowie niedergelassenen Ärzten. So habe man sich in den vergangenen Tagen mit verantwortlichen Medizinern in den Krankenhäusern über den aktuellen Stand verständigt, erklärt Amtsärztin Andrea Lein.

In allen Vorbereitungen richten sich die Verantwortlichen nach einem Flussdiagramm, das das Robert-Koch-Institut (RKI) ausgegeben hat. Dort werden Maßnahmen bei einer Infektionskrankheit erläutert. So werden bei einem Auftreten eines Verdachtsfalls genaue Abläufe beschrieben. Die reichen von der Isolierung des Erkrankten über die Abklärung der infrage kommenden Kontaktpersonen bis hin zur Meldung an die Behörden.

„Die Betroffenen sind angehalten, sich bei Krankheitszeichen im Gesundheitsamt zu melden“, sagt Andrea Lein. Eigenständige Informationsveranstaltungen für die Bevölkerung seien bisher nicht geplant, man empfiehlt aber Hygiene- und Schutzmaßnahmen, die für Infektionsmaßnahmen gelten.

Ausreichende Hygiene gehört zum Schutz

„Sollte ein Verdachtsfall eintreten, dann sind wir gut vorbereitet“, bestätigt Annett Gratz, Geschäftsführerin des SRH-Krankenhauses Waltershausen-Friedrichroda. Neben Isolierzimmern steht eine ausreichende Anzahl von Schutzausrüstungen für den Notfall bereit. „Mit dem Gesundheitsamt erfolgt eine enge Absprache“, sagt Henry Bittner, Oberarzt Anästhesie.

Beim Auftreten von vermehrten Erkrankungszahlen wird der Infektionsnotfallplan aktiviert. Sämtliche Desinfektionsmittel in der Klinik wurden auf viral wirksame Produkte umgestellt, erklärt Oberarzt Bittner, der auch für die Hygiene im Haus verantwortlich ist.

Ähnlich wird es im Helios-Klinikum Gotha gehandhabt. „Unser Personal ist nach einem Hygieneplan auf Grundlage der Richtlinien des Robert-Koch-Institutes eingewiesen“, sagt Krankenhaushygieniker Volkmar Schenk. Zudem wurde ein Schema für bestimmte interne Abläufe von der Krankenhaushygiene erstellt. Der Pandemieplan sei für alle Mitarbeiter im Intranet einsehbar.

Mundschutz heiß begehrt

Handschuhe und Mundschutz gehören zur Standardausrüstung auf allen Rettungswagen des Deutschen Roten Kreuzes. „Unsere Mitarbeiter sind für Notfälle gut vorbereitet“, sagt Sabine Köhler vom DRK-Kreisverband Gotha. Besondere Schulungen sind für die Rettungskräfte nicht geplant, allerdings habe man auf entsprechende Schutzmaßnahmen hingewiesen und dazu gehöre auch der Mundschutz.

Der scheint unter der Gothaer Bevölkerung heiß begehrt zu sein. So signalisierte die Goethe-Apotheke am Hauptmarkt, dass der Artikel seit zwei Tagen ausverkauft sei. Wann er wieder vorrätig sein wird, steht nicht fest. Dagegen halte sich die Nachfrage in der Linden-Apotheke in der Liebetraustraße zurück.

Im Sprachengymnasium Schnepfenthal, wo neben dem Erlernen der chinesischen Sprache auch Schüleraustausche gepflegt werden, sind keine Besuche geplant, noch reisen Schülergruppen dorthin, gab die Schulleitung bekannt. Anders sieht es beim Tambach-Dietharzer Unternehmen Ejot aus, das in Taicang einen Standort betreibt. „Wir haben unsere Reisetätigkeit nach China eingeschränkt und Mitarbeiter gebeten, die aus China kommen oder dorthin gereist sind, von zu Hause aus zu arbeiten“, erklärt Angelika Wetzstein, Personalchefin von Ejot.