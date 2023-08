Country und Rock im Friedrichrodaer Bergtheater

Die Thüringer Bergteufel laden am 26. August zu Country und Rock ins Bergtheater nach Friedrichroda ein, das sich in eine Westernstadt verwandelt.

Friedrichroda. Das Friedrichrodaer Bergtheater verwandelt sich am 26. August in eine Westernstadt. Dann wird hier Country und Rock vom Feinsten geboten.

Natürlich hoffen die Thüringer Bergteufel auf strahlendes Wetter, denn bei den vergangenen Veranstaltungen hatten sie regelrecht Pech. Die Organisatoren rund um Vereinschef Markus Völlmer wollen am 26. August den Wilden Westen nach Friedrichroda holen. Und welcher Ort eignet sich am besten dafür? Das Bergtheater am Waldesrand. Unter dem Motto „Country und Rock am Bergtheater“ soll es ein vergnügliches Familienfest für Jung und Alt werden.

Für die entsprechende Ausstattung sind die Bergteufel derzeit mitten in der Vorbereitung. Schließlich soll sich das Gelände in eine kleine Westernstadt verwandeln. Los gehen soll es am 26. August bereits ab 14 Uhr. Besucher sollten sich schon einmal ihr Western-Outfit zurechtlegen. Bereits am Nachmittag wollen die Anna Trinks Band sowie Heiko Merrbach von Xadis Medienproduktionen für richtige Stimmung sorgen. Dabei erklingen nicht nur Countryhits, sondern auch feinster Countryrock.

Vor dem Eingang zum Bergtheater gibt es für die Familien und Kinder jede Menge Abwechslung. So kann man beim Bullriding-Rodeo versuchen, wie lange man sich als Reiter auf dem „Bullen“ halten kann. Spaß versprechen auch das Hufeisenwerfen, Wettnageln und Dosen peitschen. Für die Kleinsten ist der Reiterhof Friedrichroda mit Ponys vor Ort. Und Markus Völlmer wird sein magisches Holztheater aufbauen.

Greifvögel und tanzende Zimmerleute

Die Falknerei aus Rosa wird mit ihren Greifvögeln erwartet und vor allem bei den kleinen Besuchern wieder für Begeisterung sorgen. „Angesagt haben sich auch die Finsterberger Klatscher“, verrät Völlmer. Das sind Zimmermannsleute in traditioneller Arbeitskleidung, die ihren Tanz aufführen werden. Ein richtiger Hingucker werden die fünf bemalten Trucks sein, ist sich Völlmer sicher. Außerdem werden sich die Thüringer Bergteufel unter die Besucher mischen und mit ihrem mystischen Aussehen für Aufregung sorgen.

Am Abend ab 19 Uhr gibt es Partymusik ohne Ende mit der Rockband „The Facility“ aus Gräfenhain. Bis weit in die Nacht wollen sie das Bergtheater zum Beben bringen. Für die Versorgung mit typischen Burgern und Waffelpommes sorgt Don BBQ alias Thomas Krannich.

Eintrittskarten ab 17,30 Euro gibt es unter www.ticketshop-thueringen.de