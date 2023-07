Coworking als Alternative zum klassischen Büro im Landkreis Gotha

Gotha. Das Regionalmanagement des Thüringer Bogens will Coworking in ländlichen Regionen des Landkreises Gotha und Ilm-Kreis einführen.

Das Regionalmanagement der Landkreise Gotha und Ilm-Kreis sieht im Coworking eine Alternative zum klassischen Büro auch für die Region des Thüringer Bogens. Aus diesem Grund wurde eine Potenzialanalyse erstellt, deren erste Ergebnisse nun der Öffentlichkeit vorgestellt wurden.

Wie Regionalmanagerin Carolin Schmidt betont, sei Coworking eine neue Form des gemeinschaftlichen Arbeitens. In Städten werde das Arbeitsmodell bereits vielfach angewendet, doch sei das Thema gerade in ländlichen Gebieten interessant, findet Carolin Schmidt. So habe die Auswertung der „CoWorkLand eG“ ergeben, dass sich an verschiedenen Orten im Thüringer Bogen Coworking-Modelle etablieren könnten. So könnte ein sogenannter „Pendlerhafen“ insbesondere für Berufspendler interessant werden, die ihre Wege verkürzen wollen. In Frage käme beispielsweise der Verkehrsknotenpunkt am Bahnhof Neudietendorf.

Orte nahe des Thüringer Waldes bieten sich als „Workation“ an. „Es ermöglicht Teams einen Tapetenwechsel, indem sie von einem anderen Ort arbeiten, um abseits ihres gewohnten Alltags Projekte voranzubringen“, sagt die Regionalmanagerin. Die Städte Gotha, Arnstadt und Ilmenau kämen für „klassische Coworkspaces“ in Betracht. Hier geht es um die Bereitstellung von Arbeitsplätzen und Austauschmöglichkeiten.

Eine Ergänzung biete die „Neue Ortsmitte“, die neben Coworking-Plätzen eine Begegnungsstätte mit einem Raum für einen mobilen Arzt oder ein Kaffee bieten könnte. Damit könnte vor allem im ländlichen Raum „neuer Schwung“ ins gesellschaftliche Leben gebracht werden, ist sich Melanie Schrickel, Mitarbeiterin im Thüringer Bogen sicher.

Erste Gespräche mit Gemeinden laufen

Der Thüringer Bogen plant demnächst temporäre Testspaces zu schaffen. Im Gespräch sei man bereits mit Neudietendorf und Tambach-Dietharz. „Wir prüfen derzeit, wie die Testspaces umgesetzt werden können“, erklärt Carolin Schmidt. So sollen zunächst die Konzepte konkretisiert werden. Geplant sei außerdem, sich mit Unternehmen auszutauschen. Schließlich „sitzen“ dort die Menschen, die potenziell Coworking-Plätze nutzen könnten.

Zudem wolle man leerstehende Gebäude prüfen. Diese könnten für Testspaces genutzt und darüber hinaus auch als Immobilie für zukünftige Betreiber in Frage kommen. Als Alternative bieten sich auch angemietete Tiny Houses an. Aber auch hier muss geprüft werden, an welchen Standorten sie unter bestimmten Bedingungen zum Einsatz kommen könnten.