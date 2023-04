Angela Fuhrmann (von links) , Rosel Lange, Anne Dilsner, Anette Uhle, Carmen Schunk-Hoppe, Maria Busse, Sascha Schulze, Anette Denner, Michael Weinmann, Mathias Gruß,Sascha Willing, Catrin Schwerin und Janin Göring-Walter setzen Leonardo a Vincis „Letztes Abendmahl" in Gotha erstmals auf dem Coburger Platz in Szene.