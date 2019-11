Dachsanierung bei Gothaer Fachschule dauer noch bis zum März

Die heutige staatliche Fachschule für Bau, Wirtschaft und Verkehr Gotha ist 1994 – also vor mittlerweile einem Vierteljahrhundert – durch den Zusammenschluss der Ingenieurschule für Bauwesen und der Ingenieurschule für Transportbetriebstechnik entstanden. An den beiden Standorten Trützschlerplatz 1 und Friedrichstraße 5 werden seitdem Fachkräfte in diesen drei Bereichen weitergebildet.

Der Fachlehrer für Versorgungstechnik Jürgen Poch (Mitte) beim offenen Unterricht mit Robert Stieding aus Mühlhausen (links) und Detlef Roth aus Crawinkel. Foto: Matthias Wenzel

hrend die aus der 1805 gegründeten späteren Herzoglichen Baugewerbeschule hervorgegangene Bauschule bereits auf eine mehr 200-jährige Geschichte zurückblicken kann, wurde die 1955 in Erfurt gegründete Ingenieurschule für Eisenbahnbetriebs- und Verkehrstechnik erst 1958 nach Gotha in das Schloss Friedrichsthal verlegt.

Viermal jährlich stellt sich die Fachschule normalerweise an beiden Standorten im Rahmen eines Tages der offenen Tür vor, um allen Interessenten die Möglichkeit zu geben, sich über die bestehenden Ausbildungsangebote zu informieren. So auch am vergangenen Samstag. Wer jedoch vor dem verschlossenen Tor in der Friedrichstraße stand, wurde durch ein Schild darauf aufmerksam gemacht, dass wegen der aktuellen Bauarbeiten der Tag der offenen Tür für die Fachrichtung Verkehrstechnik bis zum März 2020 im Schulteil am Trützschlerplatz stattfindet.

Dort stand der stellvertretende Schulleiter Jens Schuppan als kompetenter Ansprechpartner zur Verfügung. Er erläuterte, dass die Sanierung des Daches vom 1708 bis 1711 erbauten Schloss Friedrichsthal noch bis zum März 2020 dauern werde. Derzeit diskutiere man mit dem Denkmalschutz, ob auch nachträglich eingebauten Gauben rekonstruiert werden sollen.

Auch im 1911 eingeweihten Schulgebäude am Trützschlerplatz stünden Bauarbeiten an. So soll spätestens 2023 im Rahmen des barrierefreien Ausbaus ein Fahrstuhl an der Rückseite angebaut werden. Die Fachschule sei in den Digitalpakt eingebunden, der bis 2024 den gleichen Standard an allen neun staatlichen Einrichtungen vorsehe. Dafür stünden insgesamt 14 Millionen Euro zur Verfügung.

An der Fachschule für Bau, Wirtschaft und Verkehr sind nach Aussage von Jens Schuppan derzeit 32 Lehrer und elf Angestellte tätig. Der Altersdurchschnitt des Kollegiums sei sehr hoch, so dass dringend neue Fachkräfte als Seiteneinsteiger aus der Wirtschaft in den Fächern Bau- und Verkehrstechnik sowie Statik gesucht werden.

Die Schülerzahlen seien mit rund 400 seit Jahren stabil. Dies sei kein Selbstläufer, denn man müsse sich ständig um den Nachwuchs kümmern. Allerdings habe die Einrichtung einen guten Ruf und die kostenfreie Ausbildung zum staatlich geprüften Techniker oder Betriebswirt sei für viele attraktiv. Mit diesem Abschluss sei man für das mittlere Management prädestiniert.

Der Altersdurchschnitt der Schüler liege bei etwa 35 Jahren. Deshalb komme der Geburtenknick langsam auch in der Gothaer Fachschule an. Derzeit voll im Trend liege die Teilzeitausbildung. Diese stelle jedoch eine hohe Belastung für die Lehrkräfte dar, weil der Unterricht hauptsächlich nur an den Frei- und Samstagen stattfinde.

Nur noch ein Viertel seien Vollzeitschüler. Dies wurde am Samstag in der Klasse von Jürgen Poch deutlich, der einen offenen Unterricht im Fach Versorgungstechnik anbot. In der ersten Reihe saß der 29-jährige Teilzeitschüler Robert Stieding aus Mühlhausen neben dem 58-jährigen Vollzeitschüler Detlef Roth aus Crawinkel. Beide befinden sich im zweiten Ausbildungsjahr.

Der Tag der offenen Tür im November diente wie immer der ersten Vorinformation für alle Interessenten. Der nächste folgt am 25. Januar 2020, wiederum von 10 bis 13 Uhr und nur am Standort Trützschlerplatz.