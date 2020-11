Bei einem Brand in der Goldbacher Straße brannte am Dienstagnachmittag der Dachstuhl eines Hauses aus.

Dachstuhlbrand in Gotha: Frau wollte zurück in brennendes Haus

Wie die Polizei informiert, war das Feuer ein Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Goldbacher Straße am frühen Nachmittag dem Notruf gemeldet wiorden. Nach derzeitigem Erkenntnisstand entwickelte sich im zweiten Obergeschosses und im Dach ein Feuer, was sich schnell zu einem Großfeuer ausdehnte.

Alle Anwohner konnten demnach das Haus rechtzeitig und eigenständig verlassen. Verletzt wurde auch niemand. Eine 38-jährige Bewohnerin musste mit unmittelbarem Zwang daran gehindert werden, in das Haus zurück zu kehren. Sie soll dabei massiv Widerstand geleistet haben und wurde deshalb in Gewahrsam genommen.

Die Kriminalpolizei Gotha hat nun die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Für die Zeit der Löscharbeiten kam es zu starken Verkehrsbeeinträchtigungen auf umliegenden Straßen. Der Sachschaden liegt vermutlich im unteren sechsstelligen Bereich.

