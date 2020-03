Julia Ulbricht und Sven Franz sind Teamteacher an der Regelschule Andreas Reyher. Sie helfen Schülern der fünften Klassen beim Start in den neuen Schulalltag.

Damit Schüler Abschluss erreichen

In den ersten vier Schuljahren hatte Leon viel Spaß am Unterricht. Er saß neben Erik, der ihm immer half, wenn er etwas nicht gleich verstanden hatte. Erik geht jetzt aufs Gymnasium. Leon besucht die Regelschule. Doch in der fünften Klasse ist ihm die Freude am Lernen schnell vergangen. Sein Banknachbar interessiert sich für alles, bloß nicht für den Unterricht. Weil Leon anfangs in Mathe nicht wirklich kapierte, was der Lehrer von ihm will, ebenso wie in Chemie auch, kommt er in den beiden Fächern lange schon nicht mehr mit. Manchmal überlegt Leon morgens, ob es für ihn nicht einfach besser ist, zu Hause zu bleiben anstatt in die Schule zu gehen.

Leon ist fiktiv. Das Problem jedoch ist es ganz und gar nicht. Antje Tänzer weiß nur sehr genau: Der Übergang zur fünften Klasse ist ein schwieriger. „Früher hatten das die Lehrer spätestens bis zu den Herbstferien im Griff. Heute funktioniert das nicht mehr“, sagt die Leiterin der Regelschule Andreas Reyher in Gotha. Manchen gelingt es gar nicht Fuß zu fassen. Das sind jene Kinder, die ohne jeglichen Abschluss ins Leben entlassen werden. „Vor allem sind das dann auch fehlende Fachkräfte“, sagt Tänzer. Die Reyher-Schule gehörte zu jenen in Thüringen, wo mehr als zehn Prozent der Schüler keinen Abschluss erreichten. Das lag auch an den ehemaligen Myconius-Schülern, die aufgenommen werden mussten. Dabei ist für die Schulleiterin dieser Grund eher nebensächlich. Hauptsächlich ist für sie, diesen Zustand nicht einfach hinzunehmen. „Jedes Kind“, sagt sie, „hat das Recht auf einen ordentlichen Schulabschluss und somit auf eine solide Berufsausbildung.“ Schulen, deren Mädchen und Jungen überdurchschnittlich ohne Abschluss bleiben, lässt der Freistaat nicht im Regen stehen. Dank des Europäischen Sozialfonds (ESF) können solche Einrichtungen auf sozialpädagogisches Teamteaching zurückgreifen. „Dahinter verbirgt sich zeitgleiche Zusammenarbeit von Lehrern und Sozialpädagogen in einer Schulklasse und somit die Vernetzung von Jugendhilfe und Schule in der Praxis“, sagt Wolfgang Bitter, Regionalteamleiter der Kindersprachbrücke Jena, die dieses Konzept entwickelt hat. In Thüringen nutzen das Angebot 14 Schulen, zwei Gothaer – die Reyher-Schule und die Gemeinschaftsschule in der Oststadt – gehören dazu. Antje Tänzer und ihr Kollegium haben sich entschieden, die beiden Teamteacher allein in der Klassenstufe fünf einzusetzen. Julia Ulbricht unterstützt die Lehrer in der 5 a, Sven Franz in der 5 b. Unterrichtsstunde für Unterrichtsstunde, Schultag für Schultag begleiten die beiden ihre Schüler. Dabei Nähe zu schaffen, gehört zum Konzept. Katrin Lipowski, die das Projekt der Kindersprachbrücke wissenschaftlich begleitet, sieht in den Teamteachern Brückenbauer – zwischen Schule, Schülern und Eltern. „Wenn zum Unterrichtsbeginn ein oder zwei Schüler fehlen, dann kann der Lehrer nichts unternehmen, der muss seine Stunde halten“, sagt Julia Ulbricht. „Wir hingegen können zumindest mit einem Telefonanruf schon einmal nachforschen, warum der Schüler fehlt.“ Ein gut Teil der Arbeit der Lehrer gilt längst nicht mehr der Wissensvermittlung. „Viel Zeit, oftmals sogar den größeren Anteil, müssen wir im sozialen Bereich aufwenden“, erklärt Schulleiterin Tänzer. Teamteacher nehmen, zumindest in der Fünften, das den Lehrern ab. „Wir haben uns für dieses Modell entschieden, weil wir glauben, dass ein guter Start die Grundlage für die kommenden Schuljahre legt.“ Im August vor zwei Jahren startete das Projekt an der Reyher-Schule. Und es trägt Früchte. Begrenzt ist es bis Juli 2021. Nicht nur Anja Tänzer hofft, dass dann der ESF neu aufgelegt wird und ihr die Teamteacher erhalten bleiben. Damit, sagt sie, sei die Einrichtung fit für die Zukunft.