Dankbarkeit der Bedürftigen ist grenzenlos

Gotha. Die Gothaer Tafel hat wieder geöffnet. Nach längerer Schließzeit können Bedürftige wieder die Einrichtung besuchen.

Erleichtert zeigten sich am Mittwoch viele Besucher der Gothaer Tafel, die am Vormittag zur Ausgabestelle in der Erfurter Landstraße kamen. Fast zwei Wochen lang war die soziale Einrichtung des Kreisverbandes Gotha des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) geschlossen. Jetzt steht die Tafel den bedürftigen Familien wieder offen.

Die Schließung der Gothaer Tafel wurde notwendig, da sich der Krankheitsstand der Mitarbeiter und der Ausfall von ehrenamtlichen Helfern erhöht hatte. Schweren Herzens musste Beate Henze, die Leiterin der Tafel, die Reißleine ziehen. „Es ging einfach nicht mehr, weil einfach die Mitarbeiter fehlten“, sagt Henze.

Seit Dienstag läuft die Ausgabe von Lebensmitteln in der Tafel wieder an. „Unsere Fahrzeuge haben bereits am Dienstag damit begonnen die Märkte anzufahren, um Spenden einzusammeln“, erzählt die Leiterin.

Noch sind die Regale zum größten Teil leer, doch das werde sich bald wieder ändern, ist sich die engagierte Tafelchefin sicher. Froh sei sie vor allem, dass sich viele Gothaer gemeldet haben, die als ehrenamtliche Helfer mitarbeiten wollen. So unter anderem Birgit Götz, die am Mittwoch ihren ersten Tag in der Einrichtung verbrachte und die Waren in Kisten sortierte. Es mache ihr Spaß anderen Menschen zu helfen. Und die Bedürftigen, die geduldig am Ausgabefenster warten, sind froh, dass Beate Henze und ihr Team wieder da ist. Ihre Dankbarkeit drückten viele in kleinen Geschenken, die sie den Tafel-Mitarbeitern überreichten, aus.

So langsam hat es sich unter den bedürftigen Familien und alleinstehenden Senioren herumgesprochen, dass die Gothaer Tafel wieder geöffnet hat. In den nächsten Tagen rechnen die Mitarbeiter damit, dass zu den Öffnungszeiten wieder rund rund 70 Menschen vor dem Ausgabefenster stehen.