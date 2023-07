Gothaer Wort zum Sonntag: Das dritte Gebot lautet „Du sollst Urlaub machen“

Pfarreirat Stephan Weise schreibt über die Notwendigkeit zu Erholung und wie viele falsch planen.

Endlich ist es wieder soweit: Hochsommer, Ferien, Erholung. Für viele die schönste Zeit im Jahr. Man kann entspannen, verschnaufen, einfach den Alltag hinter sich lassen. Der wohl am meisten gebrauchte Ausdruck hierfür ist Urlaub. Wir Deutschen sind, so sagt man wenigstens, Urlaubs-Weltmeister.

Hautnah erlebbar ist diese Behauptung wohl an überfüllten Zügen, dem Stau auf der Autobahn oder chaotischen Zuständen im Flughafen. Urlaub kann auch anstrengend sein, wird manchmal sogar zum Leistungssport: Wo war ich noch nicht und was darf ich auf keinen Fall verpassen? Es gibt eine Art von Wettbewerb im „die Welt gesehen zu haben“, verschärft durch ständige Mitteilungen und natürlich Selfies im sozialen Netzwerk. Oft verschwimmt die Grenze zwischen dem freudigen Teilen schöner Eindrücke und bloßer Angeberei. Und das erzeugt Druck. Da muss man einfach mithalten, um sich vergleichen können. Auf Kosten der Umwelt, des eigenen Portemonnaies und nicht zuletzt auch der eigenen Erholung.

„Gedenke des Ruhetags“

Dabei steht doch schon in der Bibel im dritten Gebot: „Du sollst Urlaub machen!“ Jetzt nicht wörtlich, sondern in der korrekten Übersetzung „Gedenke des Ruhetags, um ihn zu heiligen!“ In der jüdischen Tradition gibt es das Wort Sabbat dafür. Es heißt übersetzt „aufhören oder ruhen“. Gott weiß um die Gefahr, dass der Mensch in seiner alltäglichen Geschäftigkeit schnell in die eigene Gefangenschaft gerät, dass die Arbeit zur Religion wird und dass die Beziehung zu ihm und zu unseren Mitmenschen schnell in den Hintergrund gerät.

Urlaub soll deshalb bewusst eine Auszeit bedeuten, Urlaub soll den Alltag unterbrechen, er soll uns helfen, Abstand zu gewinnen. Das kann gelingen, wenn wir in dieser wertvollen Urlaubszeit nicht alles verplanen, nicht minuziös funktionieren müssen, wenn wir uns selbst erlauben, wie ein Kind, ganz einfach im Hier und Jetzt zu leben. Dann können wir wirklich regenerieren, dann entsteht Raum zum Nachdenken, zum Staunen und zum Dankbarsein. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine erfüllte Urlaubszeit!

Stephan Weise ist Pfarreirat der katholischen Kirchgemeinde Gotha