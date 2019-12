Nach fünfmonatiger Bauzeit räumten Sven Salomon (links) und Jens Stange von der Signal- und Beleuchtungstechnik GmbH Erfurt die Bauschilder in der Stielerstraße in Gotha beiseite.

Eingangsportal wieder offen

Kurz vor dem Weihnachtsfest sorgt die Freigabe der Stielerstraße in Gotha für Entspannung an der Europakreuzung. Oberbürgermeister Knut Kreuch (SPD) gab sie am Donnerstag gemeinsam mit den Bauherren wieder für den Verkehr frei. Fünf Monate dauerten die Arbeiten am wichtigen Eingangsportal zur Stadt. An dem Bauvorhaben war nicht nur die Stadt Gotha beteiligt, sondern auch die Stadtwerke Gotha und der Privatinvestor der Krippendorf GbR.

Die Stielerstraße wurde ab 8. Juli voll gesperrt, damit die Investorengruppe um Carsten Krippendorf auf dem ehemaligen Gotano-Gelände mit der Errichtung des Büro- und Gewerbegebäudes sowie dem Einkaufsmarkt beginnen konnte. Stadtwerkeverlegten unterirdisch Kabel Das Projekt Stielerstraße wurde schnell zu einer Gemeinschaftsmaßnahme der Stadt mit ihren Stadtwerken Gotha und den Stadtwerken Gotha Netz GmbH und dem Landesamt für Bau und Verkehr. Im Mittelpunkt stand die grundhafte Erneuerung der Stielerstraße mit ihren Nebenanlagen, so den Gehwegen. Während das Land die Ampelanlagen und die Fußgängerquerung im Kreuzungsbereich zur Enckestraße erneuerte, galt das Interesse des Investors dem Neubau der südlichen Fahrbahn und seines Gehweges. „Wir haben hier 300.000 Euro investiert“, sagt Investor Carsten Krippendorf. Den nördlichen Teil der Stielerstraße finanzierten die Stadtwerke Gotha. In einem Zeitraum von fünf Monaten verlegten die Stadtwerke nach einem neuen Verfahren Fernwärme- und Elektroleitungen. So wurden durch flexible Rohrleitungen und einer Spülbohrung Kabel bis zwölf Meter Tiefe unterirdisch über die Europakreuzung verlegt. „Das erfolgte bei laufendem Straßenverkehr“, erklärt Dirk Gabriel, Geschäftsführer der Stadtwerke Gotha. 3,5 Kilometer Mittelspannungskabel wurden somit unter die Erde gebracht. Des Weiteren erhielten alle Hausobjekte in der Stielerstraße einen neuen Fernwärmeanschluss. Gabriel: „Wir haben insgesamt sechs Hausanschlüsse mit einer Gesamtanschlussleistung von 300 kW eingerichtet. Dabei leisteten die Gothaer Stadtwerke den größten finanziellen Beitrag: 800.000 Euro wurden allein für den Fernwärmeanteil in der Stielerstraße investiert.“ Für die Stadtwerke ist die Baumaßnahme ein Teil der Fernwärmeprojekte, nach deren Abschluss der Netzzusammenschluss mit dem Teilnetz im Ortsteil Siebleben entstehen wird. Die Stadt Gotha beteiligte sich an der Gemeinschaftsbaumaßnahme mit dem nördlichen Gehweg – das betrifft den Fußweg entlang der Wohnhäuser – und der Straßenbeleuchtung. Auch die Zufahrten auf die Hausgrundstücke sind angepasst und neu gebaut worden. Die Kosten für die Stadt belaufen sich auf circa 130.000 Euro. Oberbürgermeister Kreuch erhofft sich durch die Wiedereröffnung der Stielerstraße, dass sich der Verkehr in der Reyherstraße nunmehr beruhigt. Während der Bauarbeiten nutzten viele Autofahrer die Reyherstraße, um in die Mozartstraße zu kommen. Für die Schüler der dort ansässigen Schule, aber auch für die Anwohner stellte das Verkehrsaufkommen eine große Belastung dar. Bauarbeiter hatten nach der Freigabe angefangen mobile Ampeln zu demontieren und die Straßensperrungen abzubauen.