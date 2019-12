Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Das Friedenslicht ist schon da

Vieles wird zeitiger. Besonders vor Weihnachten. Bei Bekannten brennt schon der Weihnachtsbaum in der Stube – nicht nur da. Bekanntlich gibt es Schokoladenweihnachtsmänner bereits im Spätsommer. Das Friedenslicht ist auch schon in Gotha eingetroffen. Vor Jahren kam es Heiligabend oder am Tag davor in Gotha an.

Es ist ein schöner Brauch, dass jedes Jahr vor Weihnachten ein Kind in der Geburtsgrotte von Bethlehem das Friedenslicht entzündet. Auf Initiative des ORF wird es seit 1986 als Dankeschön an alle, die dessen Aktion „Licht ins Dunkel“ unterstützen, aus Israel geholt und anschließend in Österreich und mehr als 25 europäischen Ländern vom Roten Kreuz, den Feuerwehren, den Pfadfindern und anderen Organisationen verteilt. Am dritten Advent haben Thüringer Pfadfinder im Erfurter Dom das Friedenslicht aus Bethlehem erhalten. Inzwischen ist das Friedenslicht in Gotha. Die Feuerwehr hält es in der Feuerwache, Oststraße 33, bereit. Es kann dort ab sofort und bis Heiligabend täglich zwischen 9 und 20 Uhr abgeholt werden. Am Sonntag bringen Pfadfinder das Friedenslicht nach Ohrdruf. 16 Uhr wird es im Pfarrhaus, Kirchstraße 20, empfangen. Wer geduldig ist, kann sein Weihnachtslicht am Heiligabend in Kirchen zur Christvesper oder nach dem Krippenspiel holen.