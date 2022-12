Das Friedenslicht kommt auch nach Schnepfenthal

Schnepfenthal. Die Kirchgemeinde bittet, zum Mitnehmen des Lichtes eine eigene Laterne mitzubringen. Außerdem lädt sie zum Adventskonzert ein.

Das Friedenslicht aus Bethlehem kommt am Donnerstag, 15. Dezember, in Schnepfenthal an. Wie Pastorin Anne-Katrin Kummer mitteilt, bringen es Pfadfinder vom Stamm Gottlob zum lebendigen Adventskalender des Pfarramtsbereiches Waltershausen, der 18 Uhr beginnt. Verschiedene Gastgeber laden ein, an diesem Abend findet er an der Schnepfenthaler Kirche statt. Zum Mitnehmen des Lichtes wird gebeten, eine Laterne mitzubringen.

Zum Adventskonzert lädt die Kirchgemeinde am Sonnabend, 17. Dezember, ebenfalls in der Schnepfenthaler Kirche ein. 19 Uhr spielt das Mandolinenorchester Euphonia und es singt der Chor No borders. Der Eintritt ist frei, um eine Kollekte für die Musiker und die Heizkosten wird gebeten.