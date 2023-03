D’aChor aus Gotha führt am Sonntag, den 26. März, in der Margarethenkirche die musikalische Geschichte „Das Geheimnis der Orgelpfeife" auf.

Zwischen Bach-Geburtstag am 21. März und Beginn der Thüringer Bachwochen am 31. März setzen Gothaer ein musikalisches Ausrufezeichen. Der ökumenische Jugendchor D’aChor aus Gotha führt am Sonntag, 26. März, 16 Uhr in der Margarethenkirche die musikalische Geschichte „Das Geheimnis der Orgelpfeife“ auf.

„Wie unerschöpflich Bachs musikalisches Werk ist, erkannte wohl schon Beethoven mit seinem Ausspruch ,Nicht Bach, Meer sollte er heißen‘“, erinnert D’aChor-Leiterin Barbara Biesenbach. Ihr Ensemble habe es sich zur Aufgabe gemacht, einen kleinen Teil dieser unendlichen Fülle zu entdecken. In der musikalischen Geschichte „Das Geheimnis der Orgelpfeife“ der Autorin Ute Jäger werde Leben und Werk Johann Sebastian Bachs in unterschiedlichster Art und Weise geschildert, in Anekdoten aus seinem Leben oder Erzählungen seiner Wegbegleiter, vorgetragen von FSJlerin Lisa. Die Schilderung sind eingebettet in klassische Choräle und modernere Kompositionen.

Für den Jugendchor ist die Premiere am Sonntag die erste große Aufführung seit Sommer 2021, damals mit dem Musical „Martha und Maria“. D’aChor war 2019 von Barbara Biesenbach gegründet worden. Aktuell zähle der Jugendchor 18 Sängerinnen und Sänger. Neu ist, dass drei Jungen nach Stimmbruch ins Männerstimmregister gewechselt sind und das Klangspektrum erweitern.

Leiterin Biesenbach nennt die Einstudierung der eineinhalbstündigen Bach-Geschichte „eine ganz schöne Herausforderung“. Der Chor wird bei der Premiere unterstützt von einer Band (Andreas Pawella, Felix Raddatz, Lutz Walter Friederike Schönemann und Johannes-Reichard Staab) sowie Kantor Jens Goldhardt an der Orgel.