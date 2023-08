Das Glashaus als Wohnzimmer für ein Konzert in Gotha-Siebleben

Gotha-Siebleben. Ein Konzert mit zwei Bands gibt es am 2. September 2023 in Siebleben.

Am Samstag, 2. September, wird zum Wohnzimmerkonzert in Siebleben eingeladen. Als Wohnzimmer dient das Glashaus – ein Anbau an der Sankt-Helena-Kirche. Bei schönem Wetter soll das Konzert draußen stattfinden. Einlass ist ab 19.30 Uhr, informiert Jana Walther, Gemeindediakonin in Gotha-Siebleben. Für Musik sorgen die „Hot Staff Brassband“, die Brasspop und Blasmusik spielt. Covermusik präsentiert die Band „TheVoiceOfEisenach“.

Die Wohnzimmerkonzerte sind eine Initiative der evangelischen Kirchgemeinde Gotha-Siebleben und werden seit 2019 einmal pro Jahr veranstaltet. Eintritt ist frei.

