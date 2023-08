Das haben Illuminaten bei Geheimtreffen in Gotha besprochen

Gotha. Im Herzoglichen Museum in Gotha stellen Forscher eine Zusammenkunft der Freimaurer nach. Als Basis dienen originale Quellen der Minervalkirche.

Was haben die Illuminaten bei ihren geheimen Zusammenkünften besprochen? Diese Frage beantwortet eine szenische Aufführung, die am Sonntag, 20. August, um 14 Uhr im Skulpturensaal des Herzoglichen Museums in Gotha gezeigt wird. Mitglieder des Forschungszentrums Gotha der Universität Erfurt werden eine Sitzung der Gothaer Minervalkirche vom 18. Dezember 1786 nachstellen, wie die Stiftung Schloss Friedenstein mitteilt.

Vor fünf Jahren wurde am Forschungszentrum Gotha die „Illuminatenforschung“ eingerichtet, welche die schriftlichen Nachlässe des Ordens und seiner Mitglieder erschließt. Bei der Nachstellung einer Sitzung der Gothaer Minervalkirche – dem illuminatischen Pendant zur Freimaurerloge – stützen sich die Wissenschaftler auf ihre Erkenntnisse. Dank einer sehr guten Quellenlage können sie die Sitzung fast minutiös rekonstruieren: „Wir müssen nicht viel improvisieren, interne Berichte über die Sitzung und auch die einzelnen Vorträge der Mitglieder liegen uns vor“, sagt Markus Meumann, Wissenschaftlicher Geschäftsführer des Forschungszentrums.

Abseits der Veranstaltung informiert noch bis zum 15. Oktober die Ausstellung „Freimaurer und Mysterien Ägyptens in Gotha“ über Ursprünge und Ziele der Freimaurerei, erläutert wichtige rituelle Symbole und zeigt Kleidung, Ritualgegenstände und Alltagsaccessoires der Logenmitglieder.

„Was besprachen die Illuminaten bei Ihren geheimen Zusammenkünften?“ Aufführung einer Sitzung der Gothaer Minervalkirche vom 18. Dezember 1786 am Sonntag, 20. August, 14 Uhr, Herzogliches Museum, Skulpturensaal, Anmeldung ist nicht erforderlich, um freiwilligen Unkostenbeitrag zur Aufführung wird gebeten, Museumseintritt beträgt 8 Euro, ermäßigt 4 Euro.