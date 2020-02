Das Herzogtum in Gotha unter preußischer Militärführung

Noch vor der Reichsgründung war das Herzogtum Sachsen-Coburg und Gotha der preußischen Militärkonvention beigetreten. Es begann die weitere Militarisierung der damaligen Haupt- und Residenzstadt Gotha. Für diese Neuordnung musste der Landtag einen höheren Militärhaushalt von 165.000 Talern bewilligen. Ein Großteil dieser Summe, nämlich 103.663 Taler, war für Neubauten bestimmt, darunter auch ein Lazarett für 36.500 Taler.

Für die Sanierung der Kaserne an der Bürgeraue waren 1700 Taler eingeplant. Das Terrain hinter der Bürgeraue-Kaserne bis zur heutigen 18.-März-Straße bot die besten Voraussetzungen für diese Neubauten. So entstanden das Lazarett (später Versorgungsamt, Kindergärtnerinnenschule, heute Haus II des Landratsamtes), die Militärturnhalle (später Jugendherberge, heute steht dort ein Neubau des Landratsamtes) sowie die einstige Kaserne II (später Finanzamt, heute Landratsamt). Auf der gegenüberliegenden Seite wurde noch ein Offizierskasino errichtet (später Sitz der Volkssolidarität, heute in Privatbesitz).

Generalfeldmarschall Moltke besucht Gotha

Anfang Oktober 1867 fand die Vereinigung des coburg-gothaischen und meiningischen Regiments zum sechsten Thüringischen Infanterie-Regiment Nummer 95 statt. Diese war verbunden mit der Einrichtung des Bezirkskommandos in Gotha sowie der Gründung des Landwehrvereins.

Der Sundhäuser Bäckermeister Gustav Hebestreit in Ulanen-Uniform und Tschapka um 1870. Foto: Foto: Sammlung Familie Hebestreit, Repro: Heiko Stasjulevics

Im folgenden Jahr nahmen König Friedrich Wilhelm IV. von Preußen – ab 1871 Kaiser Wilhelm I. – und der spätere Generalfeldmarschall Helmut von Moltke während einer Generalstabsreise das Gothaer Regiment in Augenschein. Auch war das Herzogtum Sachsen-Coburg und Gotha der Verfassung des Norddeutschen Bundes beigetreten. Die damit erfolgte, einheitliche Gesetzgebung zeigte sich besonders bei der Aufhebung des Zunftzwanges, der Freizügigkeit im Verkehrswesen und der Vereinheitlichung von Maßen und Gewichten. Die feudale Kleinstaaterei neigte sich dem Ende zu. Dies alles kam der Wirtschaft und dem Handel zu gute.

Große Verluste im Deutsch-Französischen Krieg

Folglich nahm das gothaische Militär auch am Deutsch-Französischen Krieg, dem sogenannten Einigungskrieg von 1870/71 teil. Große Verluste hatte das Regiment zu verzeichnen: 58 Offiziere und zwei Ärzte fielen, elf Menschen erlagen nachträglich ihren Verletzungen, 33 wurden verwundet. In den Verlustlisten finden sich weiter 977 Unteroffiziere und Mannschaften, davon 295 Tote und 682 Verletzte. Nach den Kampfhandlungen erhielten sechs Offiziere der 95er das Eiserne Kreuz I. Klasse, 297 Regimentsangehörige das Eiserne Kreuz II. Klasse und acht das Eiserne Kreuz am weißen Band.

Schon 1874 wurde das Landeskriegerdenkmal neben der Hauptpost eingeweiht. Es entstand nach den Entwürfen von Ludwig Bohnstedt, dessen Sohn ebenfalls in Frankreich gefallen war. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde es beseitigt.

Als Offizierscasino errichtet, diente der Prachtbau Ecke Gadollastraße/18.-März-Straße zu DDR-Zeiten der Volkssolidarität und ist heute in Privatbesitz. Foto: Heiko Stasjulevics

Im neu gegründeten Deutschen Reich bekam nun auch die Wirtschaft des Gothaer Landes einen rasanten Aufschwung. Besonders in der Residenzstadt gründeten sich eine Reihe von Unternehmen, die über Jahrzehnte hinweg das wirtschaftliche Leben der Stadt bestimmen sollten. Die Bevölkerung wuchs. Allerdings verringerte sich die Anzahl der Beschäftigten im Dienstleistungs-Handwerk, wie Schuster und Schneider. Der Bevölkerungsanstieg brachte jedoch ein Mehr an anderen Gewerken mit sich. Gab es anno 1825 noch 51 Metzger, so zählte man 1869 schon 59 Fleischer und Wurstfabriken. Bei den Bäckern stieg die Anzahl von 29 auf 52.

Gründerzeit und neue Fabriken

Bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts entstanden eine ganze Reihe Fabriken, wie die Königlich-Preußische Eisenbahnreparaturwerkstatt, Blödner‘s Maschinenbau- und Stahlmöbelfabrikation, die Gummiwarenfabrik Blödner & Vierschrodt, Karussellbau Fritz Bothmann, Metallwarenfabrik Gebrüder Ruppel, Waggonbau Bothmann & Glück. Möglich wurde dies auch durch die Nutzung neuer Antriebsarten, erklärt der Historiker Hans Erkenbrecher. In der gewerblichen Produktion fanden vermehrt Dampfmaschinen und Gasmotoren Verwendung. In dreißig Betrieben kamen Dampfmaschinen zum Einsatz und vierzehn nutzten Gas, um ihre Maschinen anzutreiben.

Das alte Frankenbergische Krankenhaus an der Großen Fahnenstraße wurde vollständig abgerissen. Foto: Heiko Stasjulevics

1878 wurde das städtische neue Krankenhaus an der Erfurter Landstraße eröffnet. Das alte Frankenbergische Krankenhaus an der Großen Fahnenstraße – 1803 gestiftet – wurde Opfer seiner Enge. Die Einrichtung war einfach zu klein geworden und dem Patientenansturm bei den damals ausgebrochenen Epidemien nicht gewachsen.

Mehrere Epidemien durch schmutziges Wasser

Schon im Jahre 1866 forderte die Blattern-Krankheit 169 Todesopfer, 1870 wütete der Typhus. 1871 starben 230 Leute wieder an Blattern, 1873 herrschten Ruhr, Typhus und Pocken. Die Ursachen für diese Epidemien fanden sich in den engen Gassen der Stadtmitte, die von offenen Kanälen durchzogen waren, in die sämtliche Abwässer flossen. Durch den meist schwachen Wasserlauf in den Kanälen wurden Abwässer kaum abtransportiert. Auch trat das schmutzige Wasser oft in Keller und Brunnenschächte ein und bereitete den Krankheitserregern ein leichtes Spiel.

Bohnstedts Skizze zum Landeskriegerdenkmal, das nach dem Zweiten Weltkrieg beseitigt wurde. Foto: Heiko Stasjulevics

Damit verbunden waren übelste Gerüche. Nach all diesen Epidemien in den 1860er und 1870er Jahren, die ihren Ausgangspunkt in der Stadtmitte, speziell im sogenannten „Schwarzen Viertel“ westlich des Hauptmarktes hatten, trat ab 1873 eine wesentliche Verbesserung der hygienischen Verhältnisse ein. So entstanden in der Folge Wasserleitungen und Kanalisation sowie die Kläranlage im Heutal.