Das innere Gleichgewicht behalten

Der Gothaer Superintendent Friedemann Witting schreibt im Wort zum Sonntag über die Feuerwehrleute, die Menschen in Not helfen.

Superintendent Friedemann Witting ist dankbar, dass es Menschen mit der Haltung der Feuerwehrleute gibt.

Wir sitzen zusammen im Feuerwehrgerätehaus. Es ist eine große Runde: Junge und ältere Männer, altgediente Feuerwehrkameraden mit viel Erfahrung, die beinahe schon alles gesehen haben und jüngere Nachwuchskräfte, für die jeder Einsatz neue Erfahrungen bringt. Wir reden…

Wir reden über die Eindrücke und Erfahrungen, die die Kameraden nach einem solchen Einsatz zu verarbeiten haben. Oft sind es schlimme Bilder, die sie mitnehmen. Oft haben sie mit Tod und schwerem Leid zu tun – nichts, was man einfach so erträgt, und nichts, was Menschen unbeeindruckt lässt. Es prägt sich ein. Es hinterlässt Spuren. Es kann zur Last werden.

Was wir da tun, nennt sich Einsatz-Nachbesprechung. Sie dient dazu, besser mit solchen Lasten umgehen zu können. Einige Tage zuvor waren sie ausgerückt, und wie so oft haben sie zu nachtschlafender Zeit ihre eigene Gesundheit, ihr eigenes Wohlergehen riskiert. Manchmal setzen sie ihr eigenes Leben ein, um zu helfen oder zu retten, um eine schlimme oder dramatische Situation für andere Menschen aufzulösen oder zu beenden. Auch ihr inneres Gleichgewicht riskieren Feuerwehrleute in ihrem Dienst für Gesellschaft und andere Menschen. Damit sie dieses Gleichgewicht behalten oder wiederfinden – deshalb reden wir jetzt.

Friedemann Witting ist Superintendent des Kirchenkreises Gotha. Foto: Lutz Ebhardt

„Gott zur Ehr‘, dem Nächsten zur Wehr.“ Dieses Motto findet sich in vielen Feuerwehren als Schriftzug. Es entstammt alten Zeiten, als vielen Menschen der Glaube an Gott noch selbstverständlicher gewesen ist. Und dieser Gott weist uns generell an unsere nächsten Menschen: „Liebe deinen Nächsten wie dich selbst!“, erinnert Jesus.

Feuerwehrleute leisten diese Dienste auch heute. Sie fragen nicht, wer der sein mag, für den sie gerade da sind. Es ist gleichgültig, wie er oder sie lebt oder liebt, welche Herkunft, welchen Kontostand, welche Hautfarbe oder welche Gesinnung dieser Mensch hat – es ist einfach nur ein Mensch. Ein Mensch in Not, der Hilfe braucht. Da wird nicht weiter gefragt, es wird nicht diskutiert, es wird einfach gemacht, obwohl es riskant sein kann. Ich bin dankbar, dass es diese Menschen gibt. Ach, gäbe es doch mehr Menschen mit der Haltung der Feuerwehrleute in der Welt!

Friedemann Witting ist Superintendent im Kirchenkreis Gotha.