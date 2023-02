Das Kühle Tal bei Friedrichroda: Eldorado für Pfadfinder

Friedrichroda. Der Stadtrat Friedrichroda fügt die Ranch Grünes Tal in den Flächennutzungsplan ein und gibt den Weg frei für die Bebauung.

Das Kühle Tal bei Friedrichroda ist seit Jahrzehnten ein Eldorado für Pfadfinder. Damit das auch in Zukunft so bleibt, soll die dortige Pfadfinderranch Grünes Tal im Flächennutzungsplan der Stadt Friedrichroda verankert werden. Das hat der Stadtrat nun beschlossen und für einen Bebauungsplan den Weg frei gemacht.

Das Areal wird seit Mitte der 1960er als Kinderferienlager genutzt, sagt Bürgermeister Thomas Klöppel (parteilos) über dessen Geschichte. Nach der Wende diente es als Jugendbildungs- und Freizeitstätte. Ihrer nahm sich der Pfadfinderfördererkreis Coburg in den 1990ern an und richtete Übernachtungshäuser und Zeltplätze ein.

Seit einigen Jahren betreibe eine Eigentümergemeinschaft aus Friedrichroda die Pfadfinderranch privat. Dem trage der Stadtrat mit den Beschlüssen nun Rechnung und sorge dafür, dass Nutzung und Plan übereinstimmen, sagt Klöppel.

Im vergangenen Jahr seien mehr als 3000 Übernachtungen im Grünen Tal erfasst worden. Klöppel spricht von einem alternativen Angebot zu den Hotels und Pensionen im Heilklimatischen Kurort. Diese seien während der Winterferien gut belegt. Dazu habe auch die Biathlon-Weltmeisterschaft in Oberhof beigetragen, die vergangenes Wochenende zu Ende gegangen ist.

Geringere Förderung zur Ausstattung der Stadtbibliothek

Der Stadtrat hat ferner überplanmäßigen Ausgaben zugestimmt, die absehbar bei der Ausstattung der Stadt- und Kur-Bibliothek entstehen. „Wir hatten mit 75-prozentiger Förderung gerechnet, aber es werden wohl nur bis zu 65 Prozent bewilligt“, so Klöppel. Die voraussichtlich entstehenden Mehrkosten sollen aus dem Stadtsäckel beglichen werden. Wenn der Fördermittelantrag bewilligt sei, werde damit begonnen. „Am besten noch dieses Jahr“, sagt Klöppel. Das Gebäude der Stadtbibliothek in der Hauptstraße Friedrichroda wird derzeit umfassend saniert.

Der Bürgermeister hat den Stadtrat über den anstehenden Glasfaserausbau durch die Deutsche Telekom informiert. Die Arbeiten werden voraussichtlich im März beginnen, in Finsterbergen und Ernstroda fortgesetzt. Dazu gab es Anfang Februar eine Bürgerversammlung in Friedrichroda. Am Dienstag, 28. Februar, 19 Uhr folgt die in Finsterbergen in der „Linde“, am Dienstag, 7. März, 19 Uhr die im Kultursaal Ernstroda. Geplant ist ein Glasfaser-Ausbau bis in Gebäude und Wohnungen. Den Nutzern sollen bis 1000 Mbit zur Verfügung stehen.