Das Landratsamt Gotha stellt sich als attraktiver Arbeitgeber vor

Gotha. In einer neuen Podcast-Folge geht es um Arbeitsplätze im Landratsamt. Thema ist auch, weshalb Quereinsteiger immer wichtiger werden.

Verwaltungsfachangestellte, Hausmeister, Bauingenieure, Musikschullehrer oder Ärztinnen – die Bandbreite an Berufsfeldern und Stellen, die das Landratsamt Gotha bietet, ist vielfältig. Einen Überblick über all diese Berufsfelder hat das Personalamt mit Leiter Oleg Shevchenko. Bewerbungen, Ausbildung sowie Fort- und Weiterbildung – im Personalamt läuft vieles zusammen, so das Landratsamt weiter.

Grund genug für Landrat Onno Eckert (SPD) diesem Aufgabenfeld eine ganze Podcast-Folge zu widmen. In der vierten Folge zeigt Personalamtsleiter Oleg Shevchenko auf, warum die Mitarbeitenden auch Zukunftsgestalter genannt werden können oder weshalb Quereinsteiger wichtiger werden.

Die neue Podcast-Folge ist auf www.landkreisgotha.de abrufbar.